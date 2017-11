Počelo ukidanje noćnih redukcija vode u dijelovima Sarajeva, sve manje žalbi građana ViK-u

Mještani nekoliko sarajevskih naselja proteklih noći nisu imali problema s nestašicom vode zbog povećanja akumulacije vode na pojedinim izvorištima, potvrđeno nam je iz preduzeća Vodovod i kanalizacija (ViK) Kantona Sarajevo.

Mještani nekoliko sarajevskih naselja proteklih noći nisu imali problema s nestašicom vode zbog povećanja akumulacije vode na pojedinim izvorištima, potvrđeno nam je iz preduzeća Vodovod i kanalizacija (ViK) Kantona Sarajevo.

Kako saznajemo, u općini Ilidža te u naseljima Breka, Sedrenik, Stup i pojedinim dijelovima Vratnika i Kovača proteklih noći nije nestajalo vode od 23:00 sata do 6:00 sati ujutro, što se dešavalo prethodnih mjeseci.



"Imamo bolji dotok vode s izvorišta Mošćanica, a razlog za to je kišni period koji je nastupio. Situacija je sve bolja i bolja. Sigurno neće biti noćnih redukcija ukoliko ne budemo imali sušnih dana. Kiša i akumulacija diktiraju sve", kazali su nam iz ViK-a.



S obzirom da je riješen problem noćnih redukcija u pojedinim naseljima, iz ViK-a nam govore kako je daleko smanjen i broj žalbi građana.



"Mogu reći da primamo 90 posto manje poziva. Skoro niko nas više ne zove zbog redukcija. Građani nas uglavnom zovu zbog kvarova. Imali smo nekoliko hladnih noći pa se dešavalo da građanima zaledi voda te su nas zbog toga i zvali", rekli su nam iz ViK-a.



Mještani ostalih sarajevskih naselja poput Čengić Vile, Marijin Dvora, Otoke, Malte ili Koševskog Brda i dalje se bore s noćnim redukcijama, a nije poznato kad bi moglo doći do normalizacije vodosnabdijevanja i u ovim dijelovima glavnog grada BiH.



Podsjećamo, Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH odobrio je na vanrednoj sjednici početkom sedmice zaduženje po Ugovoru o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj za Projekt vodovoda u Sarajevu. Iznos zaduženja je 25 miliona eura, a novac je namijenjen za rekonstrukciju prioritetnih komponenti vodovodnog sistema kako bi bili smanjeni gubici vode i poboljšana ukupna efikasnost vodovodnog sistema.