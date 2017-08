Deset mjeseci nakon što je položen kamen temeljac u sarajevskom naselju Šip počeli su radovi na izgradnji objekta osnovne škole. Objekat će imati devet učionica, sportsku dvoranu, tri radionice, biblioteku i sve ono što je potrebno jednoj obrazovnoj ustanovi.

Načelnik Općine Centar Sarajevo Nedžad Ajnadžić kazao je kako je ovo jedan od najvažnijih projekata koje je najavio u svom programu, te da je vrlo sretan što je počela njegova realizacija.



"Bilo je skeptičnih osoba koje su govorile da je ovo politički nastup, obećanje samo radi glasanja i sl. To nam nije bila namjera. Danas krećemo s radovima i sredstva u iznosu od 5,9 miliona KM su planirana kroz tru budžetske godine, ali se mi nadamo da ćemo ovaj hram obrazovanja izgraditi za kraće vrijeme. Ulaganje u obrazovanje nije trošak, već investicija koja se vraća trostruko", kazao je Ajnadžić.



Najavio je kako će uskoro biti sanirano klizište iza porodilišta Jezero, izmještanje Alipašine ulice i gradnja kružnog roka na Šipu.



Premijer KS Elmedin Konaković kazao je kako prije 10-ak godina bio vijećnik ove općine kada se rodila ideja za izgradnju škole na Šipu.



"Ovo naselje se razvija u lijepi, urbani dio grada. Ubrzo ćemo našu lijepu dječicu smjestiti u jedan moderan objekat i nećemo brinuti svaki dan kako će kombijima doći do nekih okolnih škola i nazad kući", istakao je Konaković.



Zastupnik u Skupštini KS i stanovnik ovog naselja Kemal Ademović zahvalio se vlastima što su prepoznale potrebu naselja Šip za školom kazavši kako u njemu živi više od 7.000 stanovnika, od kojih je više od 500 djece.



"Nisu bili svi za to da se izgradi škola i postojala skepsa da vlada bijela kuga. Ova mjesna zajednica nema problema s tim, Dobar je prirast stanovništva, doseljavaju se mladi bračni parovi i stalno se grade nove stambene jedinice. Ova škola je vrlo bitna jer anketom je utvrđeno da djeca odavde pohađaju 12 osnovnih škola", rekao je Ademović.



Projekt zajednički finansirati Kanton i Općina Centar, a već sada je osigurano 50 posto sredstava ta izgradnju.