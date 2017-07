Poslanicima Skupštine KS danas će biti predstavljen izvještaj o stanju u KJKP GRAS koji je radila revizorska kuća PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory, kao i Ministarstvo saobraćaja KS, ali i rješenje kojim bi se spasilo ovo javno preduzeće koje posluje s velikim gubicima godinama.

Poslanicima Skupštine KS danas će biti predstavljen izvještaj o stanju u KJKP GRAS koji je radila revizorska kuća PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory, kao i Ministarstvo saobraćaja KS, ali i rješenje kojim bi se spasilo ovo javno preduzeće koje posluje s velikim gubicima godinama.

Prema planu za sanaciju i reorganizaciju KJKP GRAS , Vlada KS se obavezuje da s Poreznom upravom FBiH i Vladom FBiH dogovori potpisivanje sporazuma kojim bi GRAS svoje neizmirene obaveze za poreze i doprinose izmirivao na rate sljedećih 20 godina. Također, Vlada KS mora osigurati 20 miliona KM za izmirivanje obaveza prema Upravi za indirektno oporezivanje BiH (isplatom glavnice duga prema UIO stvara se mogućnost otpisa kamata) i Elektroprivredi BiH (isplatom obaveza prema elektroprivredi smanjili bi se troškovi za električnu energiju za 10 posto).U 2018. godini, Vlada KS iz budžeta treba izdvojiti 20 miliona KM za investiciona ulaganja u ovo preduzeće te šest miliona za penzionisanje radnika.Obaveza privremenog upravitelja je da pripremi sporazum prijedloga vansudske nagodbe s uposlenicima KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo o izmirivanju obaveza po tužbama radnika, naprimjer tako da se radnici odreknu kamata i 50 posto dosuđenog iznosa tužbe, dok bi preostali dio tužbe u iznosu od 50 posto bio isplaćen u narednih 10 godina s grejs periodom od tri godine ili tako da se radnici odreknu kamata, dok bi tužbe bile isplaćene u narednih 15 godina s grejs periodom od tri godine ili na drugi mogući način.Također, broj radnika mora biti smanjen na 1.190 u roku od 30 dana, a preporučuje se i usklađivanje rashoda za plate s ostvarenim prihodima, kao i smanjenje plate do izlaska iz krize. Vlada KS će izdvojiti sredstva za isplatu plata.Od GRAS-a se traži veća sigurnost vozila, uvođenje elektronske naplate, etički kodeks oblačenja, veća čistoća vozila, raskidanje štetnih ugovora i iznajmljivanje nepotrebnih prostora preduzeća.Sva preduzeća čiji je osnivač KS morat će osiguravati kupone svojim radnicima, odnosno na mjesečnom nivou će se izdvajati sredstva za usluge GRAS-a, a prijedlog će biti poslan i Vijeću ministara BiH, kao i Vladi FBiH, da uvede obavezno plaćanje mjesečnih karti za radnike javnih preduzeća koja su smještena na području KS.U saradnji s Ministarstvom saobraćaja, Ministarstvom obrazovanja i Univerzitetom u Sarajevu, KJKP GRAS treba pokrenuti aktivnost uvođenja obaveznog plaćanja studentima za korištenje usluga javnog linijskog prijevoza putnika i to prilikom upisa na visokoškolsku obrazovnu ustanovu.Analizom je utvrđeno da je zaključno s 31. decembrom 2016. godine gubitak GRAS-a bio 27,5 miliona KM za tu godinu, a ukupna dugovanja su veća od 250 miliona KM. Razlog su naslijeđeni problemi, nedovoljan nivo subvencije, višak uposlenika, interna neefikasnost, neredovno plaćanje obaveza, neispravna vozila, nedovoljan broj vozača i sl. Do kraja prošle godine u tom preduzeću je radio 1.441 radnik, od kojih je 50 primljeno na određeno vrijeme.Kada je riječ o zaradi, od prodaje karata u 2016. godini prihodi su iznosili 28 miliona KM, od čega je 7,5 miliona KM od kupovine pojedinačnih karata, a od mjesečnih karata 12 miliona KM. Od iznajmljivanja prostora za reklamu GRAS je u prošloj godini zaradio 386.000 KM.Problem vozila je i u tome što su poprilično stara: prosječna starost autobusa je 15 godina i 10 mjeseci, tramvaja 32 godine i devet mjeseci, trolejbusa 26 godina i jedan mjesec, a minibusa 12 godina i dva mjeseca.Naložena je i nabavka novih vozila kojima će se povećati sigurnost, efikasnost i udobnost gradskog prijevoza.