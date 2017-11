Perić poručio da će zaključci VSTV-a uništiti pravosuđe, Tegeltija smatra da su to špekulacije

Večerašnji TV duel sudije Suda BiH Branka Perića i prvog čovjeka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milana Tegeltije na TV1, koji ste mogli pratiti i uživo na portalu Klix.ba, protekao je uz izrazito nepoštovanje i suprotstavljene stavove o nedavno donesenoj odluci VSTV-a da se provjerava ratna prošlost svih sudija i tužilaca u našoj zemlji.

Nakon donošenja ove odluke reagovale su brojne institucije i pojedinci, a Perić je potom pisao kolegama i objavio kolumne na koje je reagovao Tegeltija."Uvrijeđen sam jer smatram da je ono što je sudija Perić napisao u pismu sudijama i tužiocima, kao i u kolumnama iznio veliki broj laži, špekulacija, manipulacija predrasudama. Doveo je u pitanje i moj profesionalni integritet i integritet mojih kolega. Bili ste svjesni da će to pismo biti objavljeno u javnosti", rekao je predsjednik VSTV-a i optužio sudiju Perića da je to što radi vrlo licemjerno i omalovažavajuće.Govoreći o sebi rekao je da je prvi čovjek pravosuđa BiH te da stoga ima obavezu saradnje sa svim nosiocima pravosudnih funkcija, a da nije imao nijedan razgovor sa Dodikom, za šta ga Perić optužuje.Perić je prigovorio zašto je odluka o provjeri ratne prošlosti sudija i tužilaca donesena po Informaciji Centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih osoba Republike Srpske bez ikakvih konsultacija sa profesionalnom zajednicom i bez rasprava te upitao jesmo li svjesni kakve posljedice to može donijeti s obzirom da su nakon odluke VSTV-a reagovale brojne sudije i tužioci, relevantne institucije međunarodne zajednice, a pravosuđe je podijeljeno po entitetskoj liniji.Kolegi Tegeltiji je predbacio što ni sedam dana VSTV "nije reagovao na eho profesionalne zajednice", već se pokušao raspravljati sa dvojicom ljudi, njim i Vojinom Dimitrijevićem. Upozorio je da posljedice ove odluke niko neće moći otkloniti."Ja nisam portparol gospodina Dodika niti sam njegov savjetnik niti pratim šta je rekao", kazao je Tegeltija i objasnio da je dokument koji je dobio tretirao kao zvanični jer je stigla od institucije koju finansira RS. Perića je optužio da je iskoristio predrasude javnosti da bi pridobio dio javnosti koja se protivi politici Milorada Dodika. Rekao je da on i kolege rješavaju probleme koji su nastali u vrijeme njegovog mandata."Moja najveća greška je bio tvoj izbor. Došao si na mjesto predsjednika Suda, a nisi imao pet presuda ni tužilačkih odluka. Iza tebe ne stoji nikakav kredibilitet. Ti si upropastio sve što si radio. Mislio sam da si mlad čovjek, da znaš jezik, informatičke tehnologije. Tvoje iskustvo je kafana i harmonika", bio je oštar Perić, na šta ga je Tegeltija optužio da priča tričarije i tražio mu argumente i dokaze te rekao da je on "klasični špekulant" koji ruši integritet predsjednika i članova VSTV-a, ali da neće šutjeti na njegov "egocentrizam"."Morate pokazati građanima da ste spremni o svakom, a posebno ovako bitnom problemu raspravljati i dati odgovore. To je bilo nužno radi zaštite integriteta, ličnog i profesionalnog, kao i samog sistema", rekao je predsjednik VSTV-a.Perić je ovu ideju nazvao suludom rekavši da je na ovaj način na sve sudije stavljena meta i pitao ko će se baviti time, koji su kriteriji, na šta će to izaći."Nikad ti ovo pravosuđe neće zaboraviti", rekao je Perić optužujući Tegeltiju da pravi haos u pravosuđu BiH i da ruši pravosudni sistem u našoj zemlji. "Profitirat će ratni zločinci i njihovi zaštitnici. Sud javnosti je nepotkupljiv. Ljudi u pravosuđu su postali nesigurni, dezorijentisani. Kakvog smisla sada ima otvarati tu priču? To je ogroman posao. Razbijamo sistem koji smo postavili".Tegeltija mu je tražio konkretne primjere i poručio da ljudi u pravosuđu BiH imaju generalni problem jer za važne funkcije ne postoji provjera prošlosti."Mi to nemamo niti radimo pa se može desiti da neke stvari u trenucima imenovanja ne znamo", kazao je Tegeltija, što je Perić negirao rekavši da su te provjere kod prvog izbora postojale i da je to radila nezavisna pravosudna komisija pri OHR-u. Tegeltija je rekao da od 2004. godine takvih provjera nema.Sudija Perić je rekao da ga je sramota zbog načina kako razgovaraju pred javnošću.Veliki dio emisije je protekao u međusobnom kritikovanju i omalovažavanju, kako profesionalnom, tako i ličnom, a u komentarima na chatu uživo gledaoci su komentarisali i kako "ovo ne dolikuje osobama koje sjede na tako važnim pozicijama".