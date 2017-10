Penzioneri uoči protesta poručuju: Vlada treba da odriješi kesu, ovaj sistem je neodrživ

Foto: Arhiv/Klix.ba

Savez udruženja penzionera FBiH za srijedu je najavio proteste u Sarajevu kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog teškog položaja određenih kategorija penzionera te poručuju da će se okupiti 15 hiljada ljudi. Apeluju na pravične zakonske izmjene kako bi se zaštitili naročito stariji penzioneri, odnosno oni koji su penzionisani do 1998. godine.

