Penzioneri poručili vlastima: Prevarili ste nas, hiljade ljudi će izaći na proteste

Foto: Arhiv/Klix.ba

Vlada Federacije BiH saopćila je nakon današnje sjednice da bi povećanje penzija za deset posto i izmjene važećeg Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranja narušili stabilnost penzionog fonda, a da prijedlozi nisu provodivi i zbog nedostatka novca. Penzioneri negoduju zbog takve odluke, navodeći da je takav odnos političara za njih poguban i da je trenutno stanje stvari neodrživo.

Vlada Federacije BiH saopćila je nakon današnje sjednice da bi povećanje penzija za deset posto i izmjene važećeg Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranja narušili stabilnost penzionog fonda, a da prijedlozi nisu provodivi i zbog nedostatka novca. Penzioneri negoduju zbog takve odluke, navodeći da je takav odnos političara za njih poguban i da je trenutno stanje stvari neodrživo.

Predsjednik Saveza udruženja penzionera BiH Mehmedalija Rapa kazao je za Klix.ba da takvu odluku Vlade Federacije BiH nisu očekivali i da će 14. septembra zbog toga održati proteste pred zgradom Vlade Federacije BiH.



"Mi smo očekivali povećanje penzije za 10 posto, bar jednoj kategoriji najugroženijih penzionera. Računali smo da to budu oni penzioneri koji su penzionisani do 31. jula 1998. godine, jer su svim penzionerima penzionisanim do tog datuma donošenjem aktuelnog zakona umanjene penzije za 39,2 posto. Tražili smo od Vlade Federacije BiH da se tim penzionerima stanje nešto popravi i bili smo dogovorili da to bude 10 posto", kazao je Rapa, dodavši da su danas rekli da će nastojati novim zakonom da iznađu rješenje za taj dio populacije.



"Taj zakon se donosi već 2-3 godine, a reforema penzionog sistema donesena je prije pet godina. Davno je ovaj zakon trebao da stupi na snagu, ali takva je politička situacija u Federaciji BiH da se u Parlamentu ne mogu dogovoriti oko pojedinih odredbi. Mi u Savezu penzionera strahujemo da bi zakon mogao da se usvoji tek nakon izbora, to znači da ćemo čekati još godinu i po", istakao je Rapa.



Dodao je da za to vrijeme, zbog nepravilnosti u primjeni zakona ili nepravilnih tumačenja određenih odredbi, danas nije mali broj penzionera koji dobivaju veće penzije nego što su imali plaće.



"Skoro svi penzioneri koji sad odu u penziju dobiju veće penzije nego što su imali prosjek svojih plaća. Zbog toga se stalno povećavaju sredstva za izdvajanje penzija i to ide mnogim penzionerima u prilog. Ako se nastavi takvo stanje, a nastavit će se do izbora, pa poslije izbora dok se ne formira vlast, to bi bilo još dvije godine. Tada bi Federalni zavod PIO došao u katastrofalnu situaciju, u nepodnošljivu nelikvidnost", rekao je Rapa za Klix.ba.



Naveo je da je od zadnjeg povećanja penzija porastao prosjek penzija za 14 KM, a penzioneri koji su bili penzionisani do 2014. godine nisu dobili ni marku.



"To su sve odvukli ovi penzioneri koji su penzionisani po važećem zakonu. Ako se to nastovi još dvije godine zavod bi došao u kritičnu situaciju", istakao je Rapa.