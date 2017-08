Penzioneri ponovo nesigurni: Najavili proteste, a sada se dvoume i revidiraju zahtjeve

Foto: Arhiv/Klix.ba

Za Vladu Federacije BiH neprihvatljivi su zahtjevi da se penzionerima povećaju penzije za 10 posto, zbog čega su predstavnici Saveza udruženja penzionera FBiH najavili masovne proteste. Penzioneri će u srijedu održati sjednicu, na kojoj će nastojati da revidiraju svoje zahtjeve. Ukoliko ni njih Vlada FBiH ne prihvati, protesti će se održati.

Zajednička sjednica predstavnika Saveza udruženja penzionera FBiH i Saveza županijskih udruga Mostar bit će održan u srijedu, a na toj sjednici će penzioneri nastojati da revidiraju svoje zahtjeve koje će uputiti prema Vladi Federacije BiH.



Predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Mehmedalija Rapa kazao je za Klix.ba da bi odgodili proteste, ukoliko Vlada FBiH prihvati njihove revidirane zahtjeve.



"Ako zahtjevi ne budu prihvaćeni, protesti će sigurno biti održani u septembru. Mi smo razmišljali da pozovemo Savez samostalnih sindikata BiH, da zajedno održimo protest, nakon što obavimo razgovor", kazao je Rapa.



Podsjetimo, nedavno su penzioneri zakazali velike septembarske proteste nezadovoljni odnosnom Vlade FBiH prema toj populaciji, ali su u međuvremenu odlučili revidirati zahtjeve i Vladi FBiH dati novu šansu.



Dodao je da u ovom trenutku ne bi mogao govoriti o zahtjevima penzionera, te da to umnogome zavisi od Izvršnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH.



"Mi smo ranije uputili zahtjev da za povećanjem svih penzija od 10 posto, što je Vlada FBiH odbila. Sada moramo sjesti i dogoviriti se. Ja mogu govoriti u svoje ime", poručio je Rapa.



Napominje da bi bilo dovoljno reći da više od 66 posto penzionera prima najnižu penziju u Federaciji BiH, te da se on zalaže za to da bar njima penzije budu povećane za 10 posto, što bi tek predstavljalo kratkoročno rješenje dok ne bude donesen Zakon o PIO s kojim bi većina bila zadovoljna.



Iz Saveza samostalnih sindikata BiH su istakli da će, ukoliko Vlada Federacije BiH ne udovolji zahtjevima radnika i penzionera, najvjerovatnije izaći na proteste.



Selvedin Šatorović kaže da je još uvijek preuranjeno pričati o aktivnostima koje su nagovještavali na jesen i zimu, ali da ukoliko članstvo bude tražilo od Saveza samostalnih sindikata poduzimanje akcije, da će onda protesti definitivno uslijediti.



"Penzioneri, radnici i demobilisani borci su u suštini jedna strana i to ona strana koja trpi sve probleme u FBiH, a izvršna i zakonodavna vlast su druga strana", rekao je Šatorović.



Pojasnio je da u ovom slučaju govori o mogućim zajedničkim protestima radnika, penzionera i demobilisanih boraca.



"Ako radnicima bude odgovarala ovakva situacija i ako budu željeli da njihova plata ne bude ni na koji način definisana, ako budu smatrali da je ispravno što im nije definisana naknada za topli obrok ili prijevoz, ukoliko su stava da im se ne treba plaćati prekovremeni ili noćni rad, onda nećemo poduzimati ništa", kazao je Šatorović.



Podsjećamo, prevareni penzioneri su i ranije najavljivali masovne proteste, nakon čega od predstavnika Vlade FBiH dobivaju obećanja koja se ne kane ispuniti, ili koja ne prolaze u Parlamentu Federacije BiH.