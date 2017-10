Penzioneri najavili: Pred zgradu Vlade FBiH sutra će nas doći 15.000

Blizu 15.000 penzionera iz svih kantona Federacije BiH okupit će se sutra u 11 sati ispred zgrade Vlade FBiH tražeći od vlasti da se nakon 20 godina konačno riješe njihovi problemi i da im se život dostojan čovjeka za koji su mukotrpno radili godinama.

Kako nam je rekao predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Mehmedalija Rapa, na današnjem sastanku je napravljen spisak svih penzionera koji dolaze iz drugih kantona i očekuje se da će ih biti između 12.000 i 15.000. Još nisu napravili spisak onih koji će doći iz Kantona Sarajevo."Doći će i penzionerske udruge iz Mostara. Vrijeme je da počnu razmišljati o problemima penzionera nakon 20 godina. Ovo stanje je neodrživo jer 60 posto penzionera ima penziju 326 KM i preživljavaju zahvaljujući rodbini koja im pomaže. To nije život", rekao je Rapa.Pripremili su zahtjeve koje će sutra predati Vladi i Parlamentu FBiH. Od Parlamenta traže da usvoji zakon o PIO-u, organizuje Federalni zavod PIO i da udruženja penzionera oslobodi plaćanja poreza. Od Vlade traže formiranje Fonda, da što prije pošalje zakon u Parlament u koji će biti ugrađeni njihovi zahtjevi te povećanje penzija za 10 posto onima koji su otišli u penziju do 1998. godine."Kada se srede koeficijenti, onda bi trebalo povećati penzije u skladu s povećanjem troškova života koji su tokom prethodnih godina drastično narasli. Nadamo se da će se vlasti konačno trgnuti", rekao je Rapa.Protesti će trajati do 14 sati. Nije poznato šta će se dogoditi ukoliko ne urode plodom, ali Rapa poručuje kako sve više penzionera umire ili odlučuju da sami "podignu ruku na sebe" jer ovako više ne mogu živjeti.