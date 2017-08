Godina 2017. trebala bi biti ključna za (ne)gradnju Pelješkog mosta. Za Hrvatsku to je apsolutno nesporan projekt jedne države na njenom nespornom teritoriju koji bi trebao biti plaćen nesporno njenim i evropskim novcem. Za Bosnu i Hercegovinu to je sporan objekat koji bi od jedinog bh. izlaza na more napravio poluzatvorenu baru, a od Neuma izolovani grad bez potencijala pomorskog razvoja.

Godina 2017. trebala bi biti ključna za (ne)gradnju Pelješkog mosta. Za Hrvatsku to je apsolutno nesporan projekt jedne države na njenom nespornom teritoriju koji bi trebao biti plaćen nesporno njenim i evropskim novcem. Za Bosnu i Hercegovinu to je sporan objekat koji bi od jedinog bh. izlaza na more napravio poluzatvorenu baru, a od Neuma izolovani grad bez potencijala pomorskog razvoja.