Pandurević: Najveći problem SNSD-a je zamjenik direktora OSA-e koji "ne podnosi raporte"

Aleksandra Pandurević, šefica Kluba zastupnika SDS-a, danas je u Istočnom Sarajevu održala vanrednu konferenciju za medije koju je iskoristila za upućivanje kritike SNSD-u i Miloradu Dodiku, prvenstveno kada je riječ o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji BiH.

Ona je istakla da je najveći problem SNSD-a u OSA-i zamjenik direktora Trifko Buha koji "ne podnosi raporte".



"On ih ne upozorava na istrage koje se vrše. OSA bi njih kao trebala upozoriti na istrage i da javi SNDS-u da ponekad povuku ručnu. Problem im je što ne znaju šta se zna", rekla je Pandurević.



Špirić je zbog afere "Ušće" postao "vitalni interes RS-a", kazala je Pandurević, a njegov problem je i što ne zna šta piše u dokumentima o tom počinjenom krivičnom djelu.



"Što se tiče optužbe da smo mi (Savez za promjene i SDS, op.a.) odgovorni za Transportnu zajednicu, to je laž SNSD-a. Njihov cilj je bio da odbiju Transportnu zajednicu i očekivali su da ćemo to podržati i sad im je problem kako se izvući iz toga. Time su opalili šamar Srbiji, jer će tamo biti sjedište TZ-a", rekla je Pandurević.



Ona je kazala kako smatra da prvi put u historiji postdejtonske BiH jedna partija iz RS-a (SNSD) koalira s vaninstitucionalnom partijom iz FBiH - HDZ-om.



"SNSD je pristao na udar na RTRS i mi pitamo da li je to patriotizam. Niko ih nije uništio kao SNSD. Pozivamo ih da objasne javnosti zašto Dodik nije reagovao na ploču 'Za dom spremni' u Jasenovcu, zašto Grabar-Kitarović nije prozvao zbog obilježavanja protjerivanja Srba iz Hrvatske. On je temperamentan, ne znam zašto ne reaguje. Racionalno objašnjenje ne postoji, izuzev da ga hrvatske obavještajne agencije ucjenjuju", zaključila je Pandurević.