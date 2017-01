Iznenadna srčana smrt danas se i u Bosni i Hercegovini uspješno može prevenirati ugradnjom kardioverter-defibrilatora, takozvanog ICD uređaja. U zemljama okruženja zavodi zdravstvenog osiguranja u potpunosti finansiraju kupovinu uređaja. Tako je i u Brčko distriktu, dok kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja u Federaciji BiH učestvuju sa određenim iznosom, a na pacijentima je da obezbjede ostatak novca.

