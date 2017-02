Nakon više od dvadeset godina Osnovna škola "Vrhbosna“ ponovo radi u punom kapacitetu i zadovoljava sve potrebe za neometano odvijanje nastavnog procesa za 290 učenika sa Mošćanice.

Danas je svečano otvoreni novosagrađeni objekat, tzv Lamela II u OŠ “Vrhbosna“ koji je bio potpuno porušen u ratu. Njegovu izgradnju finansirala je Općina Stari Grad izdvajajući sredstva iz budžeta na godišnjem nivou, a ukupno je uloženo oko 330.000 KM. Kompletna investicija koštala je skoro pola miliona maraka. Federalno ministarstvo obrazovanja izdvojilo je 100.000 KM, a oko 30.000 KM donirala je Turska vojna misija u BiH.



Svečanom otvaranju objekta prisustvovali su načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić sa saradnicima, predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Jusuf Pušina sa zamjenicima, premijer Vlade KS Elmedin Konaković i ministar obrazovanja, nauke i mladih u KS Elvir Kazazović.



Načelnik Hadžibajrić je podsjetio da je gradnja ovog objekta trajala osam godina.



"Radovi su se izvodili u etapama posljednjih osam godina, jer Općina nema toliki budžet da odmah izdvoji potrebna sredstva, ali evo uspjeli smo doći do kraja. Nadam se da će se u ovim novim učionicama OŠ 'Vrhbosna' osnovati i produženi boravak za djecu, što bi itekako olakšalo obaveze roditelja", kazao je Hadžibajrić.



On je dodao da je kompletna škola renovirana, kako unutrašnjost, tako i vanjski dio, te da je rekonstruisana sportska sala i uređen sportski teren uz školu.



"Također, upravo je završena izgradnja dječijeg igrališta uz ovu školu, koje ćemo uskoro otvoriti", kazao je Hadžibajrić.



Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković kazao je da želi u ime Vlade iskazati počast i zahvalnost lokalnoj zajednici što se uključila u ovaj projekat i finansirala izgradnju škole.



"Nastavnici i učitelji su najbitniji segment ovog društva jer oni postavljaju temelje za obrazovanje naše djece i zato se zahvaljujem Općini Stari Grad što je to prepoznala i uložila sredstva u izgradnju ove škole. Učenicima želim da kvalitetno provode vrijeme u svojim novim učionicama i budu dobri učenici i dobri ljudi", kazao je premijer Konaković.



Direktorica škole Erzumana Fukelj kazala je da je posebno zadovoljstvo otvarati ovakav objekat uoči proslave Dana nezavisnosti države BiH.



Našu školu pohađaju 292 učenika i svi oni su s nestrpljenjem čekali ovaj dan i ulazak u nove učionice. Dosad su učenici boravili u improviziranim kabinetima, što je zasigurno uticalo na kvalitet nastave. Sada su svi kabineti dobili potpuno novi namještaj i urađeni su po najvišim evropskim standardima", kazala je direktorica.



Posebno se zahvalila bivšem direktoru škole Mirsadu Leli koji je pokrenuo ovaj projekat i bez kojeg, kako je rekla, škola ne bi bila sagrađena. Hadžibajriću, Leli, Službi za obrazovanje, kulturu i sport, te drugim zaslužnim za realizaciju ovog projekta, danas su uručene zahvalnice.



U novom objektu je sedam potpuno opremljenih kabineta za nastavu, te školska biblioteka. Objekat ima 720 m2 korisne površine, a zahvaljujući novoj infrastrukturi promijenjen je i režim nastave, tako da učenici sa Mošćanice sada idu samo u prvu smjenu.