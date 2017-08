Osniva se Prva SDS, poručuju da su prava alternativa i obećavaju demilitarizaciju BiH

Foto: Klix.ba

Bit ćemo alternativa i poziciji i opoziciji u Republici Srpskoj, umjesto konstatovanja problema nudit ćemo konkretna rješenja, zalagat ćemo se za očuvanje RS-a, ali i za saradnju sva tri naroda i dva entiteta, kazali su danas članovi Inicijativnog odbora za formiranje Prve Srpske demokratske stranke Gojko Kličković i Rajko Papović.

Poručuju da će djelovati isključivo na rješavanju nagomilanih socio-ekonomskih problema, dok će politika ostati u drugom planu.



"Mi smo stranka u formiranju, naša konstitutivna skupština će biti održana 16. septembra u Narodnom pozorištu RS-a. Vidimo šta se radi u SDS-u, to je stranka koja je izgubila troje posljednjih izbora, mi nemamo problem sa članovima te stranke, ali imamo sa rukovodstvom koje nije u stanju da ponudi rješenje ni za jedan problem. Želimo dobre odnose sa druga dva naroda u BiH, a pogotovo želimo mlade ljude u našim redovima i omogućavanje boljeg života za njih će biti u fokusu našeg djelovanja", rekao je Papović.



Gojko Kličković je naglasio da nema veće razlike između stranaka u vlasti i opozicije u RS.



"Mi nismo ni Dodikovi jer da jesmo dosad bismo mu se priključili, a nismo ni Vukotini jer smo izašli odatle, dakle svoji smo, za svaki problem nudimo rješenje. Program je dosta iscrpan, ali između ostalog težimo ujedinjenju u jednu organizaciju boračkih kategorija u RS-u, koje su sada potpuno razjedinjene, smanjenju plata u javnim ustanovama u kojima je oko 7.000 ljudi višak, kao i ukidanju naknada u ogromnog broju nadzornih odbora, te rješavanje pitanja velikog broja penzionera tako što će se iz budžeta RS finansirati oni koji su se penzionisali po sili zakona", istakao je Kličković.



Ključni problem je kako naći novac, a to se može, smatra Kličković.



"Jedan od konkretnih programskih ciljeva naše stranke će biti demilitarizacija BiH, ne potpuno ukidanje vojske, ali njena potpuna racionalizacija čime bi se za dvije godine oslobodila sredstva u iznosu od oko 600 miliona KM koja bi bila preusmjerena na zapošljavanje omladine u BiH, totalno je nebitno da li su oni Bošnjaci, Hrvati, Srbi ili manjine, mlad čovjek je mlad čovjek i treba mu posao, a naš plan je donošenje omladinske politike koja bi u konačnici podrazumijevala da 20 posto budžeta bude namijenjeno za rješavanje pitanja omladine", rekao je Kličković i dodao da su dešavanja proistekla nakon odluke Ustavnog suda BiH o knjiženju vojne imovine u Han Pijesku bila potpuno bespotrebna jer BiH ima mnogo prečih problema ekonomske prirode koje treba da rješava.



Članovi Inicijativnog odbora Prve SDS su rekli da su članovi Asocijacije stvaralaca RS, te da nikome nisu slali posebna obavještenja o formiranju ove stranke, uključujući tu i Radovana Karadžića i Biljanu Plavšić.



Osim aktivnosti na konstituisanju stranke, započeli su i aktivnosti na formiranju opštinskih odbora u svih devet izbornih jedinica u RS, a u svojim redovima imaju i pojedince koji do sada nisu bili aktivno uključeni u politički život u BiH.