Osmanović: U narednim danima vidjet ćemo hoće li Klub SDA u PSBiH ostati u punom kapacitetu

Adil Osmanović (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Zamjenik predsjednika SDA i ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović izjavio je nakon sastanka sa nezadovoljnim zastupnicima u Parlamentarnoj skupštini BiH kako se nada da će Klub SDA u Zastupničkom domu ostati u sastavu od deset parlamentaraca.

Osmanović je kazao da su na sastanku Radne grupe Kolegija SDA sa četiri nezadovoljna zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH otvorena sva pitanja koja tište zastupnike u posljednjih godinu dana.



"Dogovorili smo da sjednemo ponovo sutra i prekosutra i da sve probleme koje su iznijeli stavimo na papir i jedan po jedan ih počnemo rješavati. Ono što su iznijeli kao probleme jesu sankcije koje su im izrečene od općinskih organizacija SDA u Srebrenici i Cazinu i da ih Predsjedništvo SDA razmotri i stavi van snage", rekao je Osmanović.



Druga tema je bio zahtjev zastupnika da se oformi radna grupa koja će raditi na pripremama Kongresa SDA 2019. godine u pogledu učešća većeg broja delegata na Kongresu SDA.



"To su najmanje tri ili četiri hiljade delegata. Tu su bili svi odbornici u skupštini, svi parlamentarci u kantonima, entitetskim parlamentima i na nivou BiH, zatim svi predsjednici općinskih organizacija i ogranaka. To bi bio respektabilan broj delegata na Kongresu koji bi birao rukovodstvo SDA", kazao je Osmanović.



Istakao je da su rukovodstvo stranke, kao i zastupnici, svjesni teške trenutne političke situacije u državi i da Klub SDA treba biti u punom kapacitetu od deset zastupnika. Osmanović je rekao da se dva zahtjeva zastupnika mogu riješiti na najavljenim sastancima.



"Nakon skoro godinu dana smo sjeli i na otvoren i prijateljski način sjeli i razgovarali o teškim temama. Svi su pokazali spremnost da se iznađe rješenje na najbolji mogući način", rekao je Osmanović.



Na kraju je zaključio kako će od razgovora koji slijede zavisiti da li će četiri zastupnika nastaviti učestvovati u radu Kluba SDA u Parlamentarnoj skupštini BiH.



"Siguran sam da će to ostati jedan Klub SDA u kapacitetu od deset zastupnika", kazao je Osmanović.



Na današnjem sastanku nije bilo govora o zakazivanju vanrednog Kongresa SDA s obzirom na to da u ovom trenutku ne postoji razlog za takvo nešto.



Podsjećamo, postojale su naznake da će zastupnici Senad Šepić, Sadik Ahmetović, Salko Sokolović i Šemsudin Mehmedović ove sedmice predati zahtjev za osnivanje novog kluba u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH ukoliko rukovodstvo SDA ne održi sastanak s njima.



U ime četiri zastupnika sa vrhom SDA danas su sastanak održali Sadik Ahmetović i Šemsudin Mehmedović.