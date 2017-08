Ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić i načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić potpisali su danas u Sarajevu dva ugovora o sufinansiranju sanacije korita rijeka Lepenice i Miljacke.

Za regulaciju korita dvije rijeke osigurano je 540.000 KM, od čega je za regulaciju korita rijeke Lepenice osigurano 200.000 KM, a ostatak za sanaciju korita Miljacke od mosta kod tržnog centra Visa uzvodno prema Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko".



Sve ovo radi se s ciljem, istaknuto je danas, smanjenja mogućnosti od poplava, a ministar Šabić pojasnio je da su u pitanju sredstva koja su prikupljena od vodnih naknada i namjenski se koriste za reguliranje riječnih tokova.



"Svi se sjećamo kako je izgledalo Sarajevsko polje nakon poplava i to je sve posljedica jer se u prethodnom periodu nije dovoljno radilo na reguliranju vodotoka rijeka", pojasnio je ministar, dodajući da je Vlada KS zadužena za regulaciju vodotoka drugog reda, a to su sve rijeke u Kantonu osim Željeznice i Bosne.



Načelnik Efendić je podsjetio da se posljednjih pet godina radi na sanaciji vodotoka Lepenice zajednički s Ministarstvom privrede, zbog čega je urađen veliki dio posla na toj rijeci, a plan je stići do deponije Smiljevići do čega je ostalo nešto više od kilometra.



Govoreći o Miljacki, Efendić je kazao da se radi o sanaciji važnog dijela korita koje je u veoma lošem stanju jer je taj prostor zapušten i zarastao te ga je važno sanirati i zbog higijensko-epidemioloških razloga, ali i zbog prevencije poplava.



Vodne naknade se prikupljaju i raspoređuju između Agencija za vodno područje rijeke Save i ministarstava, potom ministarstva komuniciraju s općinama kada načelnici kandidiraju projekte s njihove teritorije te se objavljuje javni poziv.