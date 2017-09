Opozicija u RS-u tvrdi "da od danas više ništa neće biti isto u parlamentu"

Foto: NSRS

Opozicija u Narodnoj skupštini RS-a najavila je da će osporiti sve akte usvojene danas u entitetskom parlamentu bez njihovog prisustva, jer smatraju da je to bilo nelegitimno zasjedanje.

Nakon što je vladajuća većina bez prisustva opozicije okončala skupštinsko zasjedanje, predsjednik PDP-a Branislav Borenović je rekao novinarima da će uputiti zahtjev za smjenu predsjednika i generalnog sekretara parlamenta, Nedeljka Čubrilovića i Marka Aćića.



"Oni trebaju da odu kako bi spasili obraz parlamentu. Naša politička borba se nastavlja, od danas više ništa neće biti isto u parlamentu u narendom periodu. Odlučni smo da istrajemo do kraja, sačuvamo RS i njen parlament na odgovoran i dostojanstven način", rekao je on.



Najavio je da će narendih dana razgovarati s građanima i na otvorenom držati parlamentarni sat i ukazivati na loš rad vlasti te da će biti prisutni na narednim sjednicama, jer neće dozvoliti da “vladajuće stranke otimaju parlament”, ali su protiv nasilja i obračuna.



Poslanik NDP-a Dragan Čavić negodovao je zbog prisustva velikog broja pripadnika policije tokom današnjeg zasjedanja parlamenta, kojem nisu prisutvovali poslanici stranaka opozicije.



"Njima je to naređeno i moraju da poštuju naredbe, ali je ovo jedinstven primjer u Evropi da u vrijeme zasjedanja parlamenta policija reguliše red u Narodnoj skupštini", rekao je Čavić.



Poslanik SDS-a Vukota Govedarica je rekao “da nije mogao da pretpostavi u šta će se pretvoriti vlast Milorada Dodika”.



Tvrdi da je “u RS-u na sceni tiranija, da postoji režim u RS-u, oni koji ga se plaše i oni koji će se protiv njega boriti, jer svaki režim ima svoj kraj”.



Obraćanje lidera opozicije uslijedilo je po okončanju sjednice parlamenta RS-a, na kojoj je vladajuća većina i još jedan broj drugih poslanika za pet sati razmotrilo i glasalo o svim tačkama dnevnog reda.



Zasjedanju nisu prisustvovali opozicionari, jer im je Čubrilović izrekao mjeru udaljenja sa sjednice zbog fizičkog sprečavanja rada parlamenta.