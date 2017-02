Opozicija smatra da je ostavka Fadila Novalića jedino rješenje za političku krizu u FBiH

Već mjesecima stanovnici Federacije BiH svjedoče kako politička koalicija u entitetu ne funkcioniše. Opozicione političke stranke vide rješenje u ostavci premijera Fadila Novalića koji, prema njihovim riječima, upravlja manjinskom vladom.

Aner Žuljević (Foto: Klix.ba)

Mahir Mešalić (Foto: Facebook)

Kako teku sjednice Parlamenta Federacije BiH sve je jasnije da postoje evidentna neslaganja među parlamentarnom većinom koju čine Stranka demokratske akcije (SDA), Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) i Savez za bolju budućnost (SBB).Za zastoje u političkim procesima u Federaciji BiH vladajuće političke stranke međusobno se optužuju pa je tako predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić u više navrata isticao kako je problem najčešće između SDA i HDZ-a te da se on osjeća kao da podržava manjinsku vladu.Na drugoj strani, HDZ optužuje SDA za koaliranje s opozicionim političkim strankama, navodeći da se oni samo deklarativno zalažu za reforme. Opozicione političke stranke navode da je svim građanima i više nego jasno da vlast ne funkcioniše.Delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević smatra da je vlast koju čine SDA, SBB i HDZ u potpunoj paralizi gotovo od samog osnivanja."Vlada Fadila Novalića je faktički manjinska vlada. Da imaju trunku odgovornosti odavno bi dali ostavke. Svi ključni zakoni ove vlasti su ili propali u praksi ili su odbijeni u Parlamentu", rekao je Žuljević.Dodaje da vlast u entitetu funkcioniše još jedino na podjeli fotelja i zapošljavanju uže i šire porodice u javnim preduzećima i javnim institucijama." Bojim se da nas čeka politička agonija do sljedećih izbora, jer nema mogućnosti da se održe vanredni izbori koji bi bili jedino rješenje ove krize u koju su nas uvukli SDA, SBB i HDZ", zaključio je Žuljević.Sličnog mišljenja je i zastupnik opozicionog DF-a u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Mahir Mešalić koji je rekao da građani moraju shvatiti da su nacionalne stranke u Federaciji BiH ustvari njihovi najveći neprijatelji koji uvijek uspijevaju strahovima i lažnim obećanjima prevariti glasače te nastaviti pljačkati nešto što pripada svima."To je pokazala i ova vlast, Vlada FBiH, a i Parlament FBiH. Oni nastavljaju dijeliti narode i građane, ali i naš novac. To je jedino pitanje o kojem se oni lako dogovore", rekao je Mešalić.Što se tiče funkcionisanja vlasti, Mešalić smatra da Parlament i Vlada FBiH funkcionišu samo onda kada se preklapaju interesi uskih grupa u rukovodstvu SDA i HDZ-a i njihovih tajkuna."Uvjeren sam da Fadil Novalić ne vodi Vladu FBiH, već Bakir Izetbegović i Dragan Čović preko svojih ministara. Najbolje rješenje je kolektivna ostavka ove nesposobne Vlade FBiH jer se tako može zaustaviti donošenje neustavnih zakona te zakona i uredbi koji nanose ogromnu štetu svim građanima bez obzira na to ko su i gdje žive u FBiH od Mostara, Ljubuškog, Livna, Stoca, Tuzle, Sarajeva, Zenice. Ova vlast u FBiH je apsolutno antinarodna vlast koja treba što prije otići", zaključio je Mešalić.