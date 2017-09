Opozicija i dalje blokira rad NSRS: Mi na ovaj način želimo sačuvati Ustav Republike Srpske

Foto: NSRS

Poslanici opozicije ponovo su blokirali rad Narodne skupštine Republike Srpske. Uoči početka sjednice zauzeli su prostor iza stola skupštinskog rukovodstva, jer na sjednici Kolegija Narodne skupštine RS-a nisu prihvaćeni njihovi zahtjevi.

Predstavnici opozicionih partija su na konferenciji za medije istakli da Republika Srpska ulazi u najozbiljniju političku krizu od njenog postanka, a blokirali su rad NSRS-a jer su s dnevnog reda zasjedanja povučeni revizorski izvještaji, na čijoj raspravi insistiraju.



Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kazao je da je opozicija ustala da sačuva NSRS, koju su značajno uzurpirali neodgovorni predstavnici Vlade RS, odnosno vladajućih stranaka u tom entitetu.



"Mi ćemo i dalje čuvati parlament. Jako smo ogorčeni što nije prihvaćeno da se parlament vrati u ustavni okvir. Mi na ovaj način želimo da sačuvamo Ustav RS-a", kazao je Borenović.



Naveo je da poštuju poslovničku normu, da su na sve spremni da sačuvaju NSRS, da RS bude normalna i demokratska, u kojoj vrijede jednaka pravila za sve.



"Od danas RS ulazi u najozbiljniju političku krizu od njenog postanka, zbog vladajućih stranaka, SNSD-a i pratećih stranaka. Ovdje se ne može govoriti o parlamentarnoj demokratiji. Nustavno i nezakonito djelovanje snosit će predsjednik republike, Vlada i vladajuće stranke", poručili su sa konferencije.



Istakli su da građani trebaju da znaju da od zahtjeva za poštivanje ustava neće odustati, bez obzira kakve će režim mjere preduzeti.



"Ne plašimo se kakve će mjere Milorad Dodik poduzeti, već šta građani misle. Imamo posla sa prevarantima, koji prijepodne jedno kažu, a poslijepodne drugo... Oni ne žele da se sazna suština glede cijele situacije oko izvještaja revizora", istakli su.



Naveli su da su dijametralno različiti izvještaji o izvršenju budžeta i revizorski izvještaj i da je u tome sav problem.



Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica je kazao da je tražio jutros od predsjednika NSRS da funkcionišu institucije i da ne bi bilo loše da se sastanu i razgovaraju.



Predsjednik NDP-a Dragan Čavić je istakao da predstavnici vladajućih stranaka glasaju bez ikakve logike.



"Ja tražim povredu poslovnika, zato što nisam sedam mjeseci dobio odgovor na svoje poslaničko pitanje", rekao je Čavić.



Predsjednik Narodne skupštine RS-a Nedeljko Čubrilović izrekao je danas mjeru udaljvanja sa sjednice poslanicima opozicije koji su fizički blokirali rad parlamenta. Zasjedanje je prekinuto, a bit će nastavljeno, kako je rekao, kada se za to stvore uslovi i to s onim poslanicima koji žele da rade.



"Nikada nisam mislio da ću se naći u ovakvoj situaciji", rekao je Čubrilović.



Zbog očuvanja digniteta entitetskog parlamenta, bilo je, kaže, neophodno preduzeti određene mjere u skladu s Poslovnikom.



"Niko nema pravo da sprječava rad Narodne skupštine", istaknuo je, dodajući da je RS važnija i od pozicije i opozicije.



Tvrdi da su poslanici opozicije pred vladajuću većinu postavili ultimativne uslove, među kojima i da se izvještaj revizije o stanju budžeta u prošloj godini razmatra na ovoj sjednici, što, kako je rekao, nije moguće.



Isto su uradili i sinoć, u namjeri da fizički onemoguće rad parlamenta, jer su s dnevnom reda zasjedanja povučeni revizorski izvještaji, na čijoj raspravi insistiraju.



Poslanici SDS-a, PDP-a i NDP-a uputili su prethodno Kolegiju Narodne skupštine tri zahtjeva, čije ispunjenje je bio uslov za nastavak sjednice entitetskog parlamenta, čiji rad su sinoć fizički blokirali.



Jedan od triju zahtjeva je da se na dnevni red ove sjednice vrati izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finasijskog izvještaja za korisnike budžeta RS-a u 2016. te Godišnji revizorski izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2017.godinu.



Poslanici SDS-a PDP-a i DP-a traže i da nadležni ministri dostave odgovore na sva poslanička pitanja za koje je prošao rok utvrđen Poslovnikom prije utvrđivanja dnevnog reda 21.redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.



Treći zahtjev je da Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske odmah i urgentno uputi zahtjev-urgenciju i upozorenje u institucije obavezne da osiguraju stupanje na snagu odluka, odnosno svih akata usvojenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske da urgentno i u razumno kratkom roku stvore uslove za objavu ovih odluka koje do sada nisu objavljene radi njihove pravosnažnosti, kao i da o sadržaju zahtjeva-urgencije upozna javnost dostavljanjem kopije svim medijima.



"Ukoliko se ne ispuni minimum navedenih prijedloga smatramo da nisu stvoreni uslovi za nastavak 21.redovnog zasjedanja Narodne skupštine RS-a", naveli su opozcionari u zahtjevu Kolegiju entitetskog parlamenta.