Opozicija će tražiti smjenu Crnadka ukoliko pokuša osporiti podnošenje zahtjeva za reviziju presude

Foto: Arhiv/Klix.ba

Ukoliko ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak bez odobrenja Predsjedništva BiH zatraži poništenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije, šef Kluba zastupnika SDP-a BiH Mirsad Mešić tražit će od Parlamentarne skupštine BiH Crnadkovu smjenu.

Crnadkova izjava nakon sastanka s predsjedavajućim Predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem da će otputovati u Hag kako bi pred Međunarodnim sudom pravde osporio podnošenje zahtjeva za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije izazvala je oštre reakcije u BiH.



Šef Kluba zastupnika SDP-a BiH u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mirsad Mešić kazao je za Klix.ba da Crnadak koji se zaklinje u ustavno djelovanje u ovom slučaju djeluje neustavno.



"Ne postoji nikakva šansa da se Crnadak na takav način obraća bilo kome jer mu je potreban stav Predsjedništva BiH. Ovo govori o silnim problemima u BiH i pitanje je na šta će to izaći u narednom periodu", rekao je Mešić.



Ističe da će, ukoliko do toga dođe, tražiti njegovu smjenu u Parlamentarnoj skupštini BiH jer je poznato kakve su ustavne i zakonske procedure.



"Svi oni koji se zaklinju u funkcionisanje države rade sve na tome da rasture ovu državu", kazao je Mešić.



Zastupnik SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sadik Ahmetović kazao je da je Predsjedništvo BiH ovlastilo Sakiba Softića da zastupa tužbu BiH u procesu protiv Srbije i da smatra kako je revizija presude dio tog procesa.



"Iz toga se crpi legitimitet agenta BiH Sakiba Softića. Koliko znam, jedino ga Predsjedništvo može razriješiti, što nikada nije učinilo i samim tim je Softić legitiman zastupnik ovog sudskog procesa", rekao je Ahmetović.



Dodaje da ministar Crnadak bez odluke Predsjedništva BiH ne može osporiti ni agenta niti njegovo pravo da uputi zahtjev za reviziju presude, a da je u ovom procesu tužena strana Srbija iz vremena Slobodana Miloševića.



"Prema statutu Suda, Srbija može ulagati žalbe i osporavati proces, a nikako ministar Crnadak. U ovom trenutku treba ohladiti glavu, a sud je najbolje mjesto gdje se sporovi rješavaju i zato ga treba pustiti da donese odluku koju svi moramo prihvatiti jer imamo obavezu saradnje koju smo preuzeli u Dejtonu", kazao je Ahmetović.



Ministra vanjskih poslova BiH pozvao je da se ponaša kao ministar svih građana BiH, jer jedino tako mogu se izgrađivati dobri odnosi u BiH.



"Svi zajedno moramo pokazati vise razumijevanja u ovom trenutku radi budućnosti naše zemlje. Očito je da se o prošlosti ne možemo dogovoriti, stoga smatram da je najbolja istina ona koju će definisati međunarodni sud. Stoga trebamo ovaj proces dovesti do kraja", zaključio je Ahmetović.