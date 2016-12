Općina Stari Grad Sarajevo privremeno odustala od gradnje podzemne garaže kod Vijećnice

Iako je ranije bilo najavljeno da će se prekoputa sarajevske Vijećnice graditi javna podzemna garaža sa 155 parking mjesta, Općina Stari Grad Sarajevo je privremeno odustala od te ideje.

Iako je ranije bilo najavljeno da će se prekoputa sarajevske Vijećnice graditi javna podzemna garaža sa 155 parking mjesta, Općina Stari Grad Sarajevo je privremeno odustala od te ideje.

Općina Stari Grad je u junu ove godine raspisala ponovljeni javni poziv za izvođenje radova na izgradnji prve javne podzemne garaže u Starom Gradu u ulici Avdage Šahinagića, na prostoru koji se nalazi prekoputa Vijećnice. Izgradnja garaže je trebala početi ove godine, ali je sada već izvjesno da do izgradnje neće doći, jer je javni poziv ponovo poništen.



Naime, Općinsko vijeće Stari Grad je na 1. redovnoj sjednici, održanoj 30. novembra 2016. godine, van snage stavilo Odluke o realizaciji kapitalnog projekta izgradnje podzemne garaže, kazali su za Klix.ba iz Općine Stari Grad.



Predlagač ovog zaključka bio je načelnik Općine Ibrahim Hadžibajrić, a u obrazloženju je navedeno da procedura izbora izvođača za izgradnju podzemne garaže traje od februara ove godine.



Ureda za žalbe svaki put poništi javni poziv za izbor ponuđača za gradnju garaže i, kako navod iz Općine, ne uvažava čvrste argumente koji im se dostave kada je riječ o izboru najpovoljnije ponude. Inače, proces izbora najpovoljnijeg izvođača Općina je provela dva puta, a iz Ureda za žalbe su ga treći put vratili na ponovni postupak.



"S obzirom na postojeća zakonska rješenja, ovaj postupak se može odvijati u nedogled, a konačno rješenje nije izvjesno. Iz tog razloga pokušat će se naći druga rješenja kako projekat provesti do kraja, a koja bi mu dala punu ekonomsku opravdanost. To ne znači da ćemo odustati od projekta izgradnje garaže, već iznalaženje novih modela", navode iz Općine Stari Grad.



Vijeće Starog Grada je zadužilo načelnika Hadžibajrića da ponudi nove modele finansiranja i izgradnje podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića.



Ako je suditi prema posljednjim aktivnostima u Općini Stari Grad Sarajevo, početak i kraj gradnje podzemne garaže i trga prekoputa Vijećnice mogao bi se desiti ove godine.



Projektantska procjena vrijednosti ove investicije je blizu šest miliona KM bez PDV-a, ali se mora računati i na moguća odstupanja, tačna vrijednost projekta bit će poznata nakon provođenja tenderske procedure i izbora izvođača.



Općinsko vijeće Stari Grad je na sjednici 28. januara ove godine usvojilo aktivnosti koje se tiču projekta izgradnje javne podzemne garaže s uređenjem višenamjenskog trga u ulici Avdage Šahinagića.



Prema izloženom planu koji je predstavljen 2013. godine, garaža će se prostirati na površini od 3.500 kvadratnih metara s dvije etaže, kojima će se ostvariti površina od 5.000 kvadrata sa 155 parking mjesta. Nadzemni dio je zamišljen kao trg i dječije igralište.