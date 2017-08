Na graničnim prelazima koji vode iz Bosne i Hercegovine prema moru, ali i onima ka sjeveru i sjeverozapadu i jutros su gužve.

Kako javljaju iz informativnog centra BIHAMK-a, najduže se čeka na Doljanima na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj i na GP Hum prema Crnoj Gori. Tu su jutros u 8 sati zabilježene kilometarske kolone i čekanja oko dva sata.



Nešto kraće kolone su na GP Bosanski Brod, Gabela polje, Izačić, Osoje, Bosanska Gradiška, Deleuša i Zupci, gdje ćete čekati od 40 minuta do sat vremena.



Na Ivanici se na izlazu iz BiH čeka 30 minuta, ali se na ulazu u Hrvatsku čeka i do sat i po. Nešto povoljnije stanje jutros je na Bijači gdje se na prelazak granice sa Hrvatskom čeka oko 30 minuta.



Na graničnim prelazima sa Srbijom zadržavanja su do 30 minuta.



Zbog visokih dnevnih temperatura iz BIHAMK-a i danas savjetuju da na duža putovanja krećete u ranim jutarnjim ili večernjim satima, a ukoliko ipak putujete tokom dana, pravite češće pauze. Prije napuštanja vozila ugasite rashladne uređaje, kako bi se organizam na vrijeme navikao na vanjsku temperaturu zraka.



Vozače podsjećaju da prije polaska na putovanje provjere da li posjeduju svu potrebnu dokumentaciju za prelazak granice. Neophodno je posjedovati validan pasoš za osobe, kao i zeleni karton za vozilo. Zbog brojnih upita građana, napominju da je prelazak granice prema Srbiji i Crnoj Gori za odrasle osobe i dalje moguć samo sa ličnom kartom, dok djeca, kao i ranije, moraju imati pasoš.