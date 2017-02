Od ponedjeljka nove snježne padavine u BiH, sunčano vrijeme tek sljedeći vikend

Bosance i Hercegovce u narednim danima očekuje uglavnom oblačno i kišno vrijeme s tim što se u noći sa ponedjeljka na utorak očekuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Bosance i Hercegovce u narednim danima očekuje uglavnom oblačno i kišno vrijeme s tim što se u noći sa ponedjeljka na utorak očekuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju prije podne bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme dok će u večernjim satima doći do naoblačenja praćenog kišom, a na planinama sa susnježicom i snijegom.



U Hercegovini i na jugozapadu Bosne doći će do intenzivnijih padavina gdje se očekuje od 15 do 25, lokalno 30 l/m2. Jutarnje temperature bit će od 0 do 6 stepeni, na jugu od 5 do 10, dnevne od 8 do 13, a na jugu od 12 do 16 stepeni celzija.



U ponedjeljak će također biti pretežno oblačno vrijeme, a prije podne očekuje se kiša u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U noći sa ponedjeljka na utorak, u većem dijelu Bosne, očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Jutarnje temperature bit će od 3 do 8 stepeni celzija, na jugu od 7 do 1, dok će dnevne iznositi od 7 do 12, a na jugu od 11 do 16 stepeni.



Slično vrijeme preovladavat će i u utorak kada se u većem dijelu Bosne očekuje snijeg. U Posavini tokom dana snijeg će preći u kišu dok u Hercegovini i na jugozapadu Bosne uglavnom će biti bez padavina. Jutarnje temperature iznosit će od -1 do 4 stepeni celzija, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 2 do 7, na jugu od 8 do 12 stepeni.



U srijedu će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa jutarnjim temperaturama od -7 do -1 stepeni, na jugu od 0 do 5 stepeni, a dnevnim od 0 do 6 stepeni, na jugu od 9 do 13 stepeni.



Prema podacima Accuweather.com, u četvrtak bi u Bosni i Hercegovini moglo doći i do ledene kiše dok se sunčano vrijeme očekuje tek sljedećeg vikenda.