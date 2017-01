Od 1. februara poskupljuje gradski prijevoz u Banjoj Luci, uvodi se i dnevna karta

Odjeljenje za privredu Grada Banja Luka donijelo je odluku, prema zahtjevu autobuskih prevoznika koji obavljaju funkciju javnog gradskog prijevoznika u ovom gradu, o povećanju cijene pojedinačne karte za osam posto, a mjesečnih karata za blizu sedam posto od 1. februara.

Odjeljenje za privredu Grada Banja Luka donijelo je odluku, prema zahtjevu autobuskih prevoznika koji obavljaju funkciju javnog gradskog prijevoznika u ovom gradu, o povećanju cijene pojedinačne karte za osam posto, a mjesečnih karata za blizu sedam posto od 1. februara.

Kako nam je rečeno u Odsjeku za saobraćaj grada Banja Luka, cijena pojedinačne karte, koja je pojeftinila početkom prošle godine, vraća se na cijenu od 1,60 KM.



Došlo je i do povećanja cijena mjesečnih karata i umjesto dosadašnjih 36,50 KM radnici će izdvajati 39,50 KM. Studenti će mjesečnu kartu od 1. februara plaćati 28 KM.



"Kod penzionerskih karata došlo je do korekcije samo kod onih koji kupuju jedinstvenu mjesečnu kartu koja je poskupjela, ali je tih karata mnogo manje u odnosu na jednu grupu linija gdje se cijene ne mijenjaju. Također, cijene za penzionere se nisu mijenjale ni kod karata za prigradske linije. Naprimjer, prigradske karte za penzionere za I zonu su bile i ostale 13 KM, za II zonu 19.50 KM, a za III zonu su bile i ostale 25 KM", rekao je za Klix.ba Slavko Davidović, šef Odsjeka za saobraćaj Grada Banja Luka.



Korekcija cijene se ne odnosi na socijalne kategorije stanovništva, među kojim su osim penzionera i invalidi I i II kategorije, djeca poginulih boraca koja pohađaju srednju školu ili fakultet te supruge poginulih boraca koje nisu penzionerke, na grupi linija i ona iznosi 13 KM na mjesečnom nivou.



Novina u javnom gradskom prijevozu putnika u Banjoj Luci je dnevna karta i to jedinstvena, odnosno karta koja u gradu važi za neograničen broj vožnji kod bilo kojeg prijevoznika. Cijena ove karte iznosi 5 KM. Građani koji se odluče na kupovinu ove karte, mogu tokom cijelog dana koristiti javni prijevoz na svim gradskim linijama.



U Banjoj Luci prijevoz vrši sedam preduzeća: "Autoprevoz" a.d., "Bočac–turs" d.o.o, "Central-kompani" d.o.o, "Pavlović-turs" d.o.o, "Rale-turs" d.o.o, "Žak-turs" d.o.o. i "Aldemo-turs" d.o.o. Prevoz vrše na pet grupa linija, a s ovim kompanijama je potpisan ugovor na sedam godina koji važi do 31. decembra 2020. godine.