Očekuje nas tmuran i kišovit vikend, nestabilno vrijeme i naredne sedmice

Foto: Ilustracija/Klix.ba

Pred nama je još jedan kišoviti i hladni vikend, a nestabilno vrijeme zadržat će se i u prvih nekoliko dana naredne sedmice. Temperatura zraka bit će u skladu sa kalendarom,

Danas se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u nizinama i snijegom ili susnježicom u višim područjima. U drugoj polovini dana oblačnost će se postepeno smanjivati u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima. U Hercegovini prije podne oblačno, a u drugoj polovini dana sunčano uz jaku buru koja će krajem dana oslabiti. Najviša dnevna temperatura zraka između 4 i 10, a na jugu zemlje od 11 do 15 stepeni.



Oblačno s kišom bit će i drugog dana vikenda u većem dijelu BiH, a na planinama se očekuje slab snijeg. U Hercegovini će preovladavati umjereno oblačno vrijeme s umjerno jakom burom. Jutarnje temperature kretat će se o -1 do 3, na jugu zemlje od 3 do 8. Tokom dana će biti nešto toplije pa se na jugu očekuju temperature od 10 do 15, a u ostatku zemlje od 3 do 8 stepeni.



Pretežno oblačno vrijeme preovladavat će i u prvim danima naredne sedmice, a potom će uslijediti smirivanje vremena, uz nešto niže temperature zraka.