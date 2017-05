Novi zakon o visokom obrazovanju KS: Redovni studenti mogu samo jednom obnoviti godinu

Foto: Ilustracija

U novom Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo stoji da će redovni studenti, ukoliko više od jednom obnove godinu u toku prvog ciklusa studija, izgubiti status budžetski finansiranih studenata te studije mogu nastaviti u statusu redovnih samofinansirajućih studenata.

U novom Prijedlogu zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo stoji da će redovni studenti, ukoliko više od jednom obnove godinu u toku prvog ciklusa studija, izgubiti status budžetski finansiranih studenata te studije mogu nastaviti u statusu redovnih samofinansirajućih studenata.