Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj, 124. sjednici, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj, 124. sjednici, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Predstavnici Vlade FBiH su istakli da je riječ o najvažnijem zakonu u ovom mandatu, a da on uvodi red u penzijski sistem i donosi finansijsku stabilnost u Federaciju BiH.



Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je da je Zakon o PIO bio jedina tema današnje sjednice.



"Na tvorenju ovog zakona aktivno su učestvovala udruženja penzionera koji su nam kvalitetnim prijedlozima pomogli da napravimo kvalitetan zakon. Bukvalno smo dvije godine radili na ovom zakonu i mogu reći da su svi najmoderniji principi implementirani", kazao je premijer Novalić novinarima nakon sastanka.



Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača je istakao da je ovaj zakon jedan od najznačajnijih u radu ovog sastava Federalne vlade.



"Osnovni cilj ovog zakona je da se omogući redovna i blagovremena isplata penzija i garantuju prava koja smo usaglasili s predstavnicima penzionera. Novine u ovom nacrtu zakona odnose se da se utvrđuje vrijednost općeg boda u visini od 14 KM", rekao je Drljača te dodao da bi danas utvrđeni Prijedlog zakona već u novembru mogao biti pred delagatima i poslanicima u Parlamentu FBiH.



Dodao je da se usklađivanje penzija vrši 15. aprila svake godine u visini 50 procenata porasta potrošačkih cijena i 50 posto procenta porasta realnog bruto društvenog proizvoda, srazmjerno rastu u protekloj godini.



"Riječ o jednom od najvažnijih zakona Federalne vlade u ovom mandatu. Svim penzionerima koji su decenijama gradili ovaj sistem su ista prava ugrađena u tekst zakona. Iznađeno je rješenje za finansijsku konsolidaciju PIO sistema", poručio je Drljača.



Podsjećamo, najavljeno je da će se blizu 15 hiljada penzionera iz svih kantona Federacije BiH okupit sutra u 11 sati pred zgradom Vlade FBiH. Traže od vlasti da se nakon 20 godina konačno riješe njihovi problemi i da im se osigura život dostojan čovjeka za koji su mukotrpno radili godinama.



Kako nam je rekao predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH Mehmedalija Rapa, na današnjem sastanku je napravljen spisak svih penzionera koji dolaze iz drugih kantona i očekuje se da će ih biti između 12.000 i 15.000. Još nisu napravili spisak onih koji će doći iz Kantona Sarajevo.



"Doći će i penzionerske udruge izu Mostara. Vrijeme je da počnu razmišljati o problemima penzionera nakon 20 godina. Ovo stanje je neodrživo jer 60 posto penzionera ima penziju 326 KM i preživljavaju zahvaljujući rodbini koja im pomaže. To nije život", rekao je Rapa.



Pripremili su zahtjeve koje će sutra predati Vladi i Parlamentu FBiH. Od Parlamenta traže da usvoji zakon o PIO-u, organizuje Federalni zavod PIO i da udruženja penzionera oslobodi od plaćanja poreza.



Od Vlade traže formiranje Fonda, što prije da pošalje zakon u Parlament u koji će biti ugrađeni njihovi zahtjevi, te povećanje penzija za 10 posto onima koji su otišli u penziju do 1998. godine.



"Kada se srede koeficijenti, onda bi trebalo povećati penzije u skladu s povećanjem troškova života koji su tokom prethodnih godina drastično narasli. Nadamo se da će se vlasti konačno trgnuti", rekao je Rapa.



Protesti će trajati do 14 sati. Nije poznato šta će se dogoditi ukoliko ne urode plodom, ali Rapa poručuje kako sve više penzionera umire ili se odlučuje da sami "podignu ruku na sebe" jer ovako više ne mogu živjeti.