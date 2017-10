Novalić: Zakon o akcizama će biti usvojen kada se poveća transparentnost trošenja

Denis Zvizdić i Fadil Novalić (Foto: Elmedin Mehić/Klix.ba)

Nakon današnje posjete Zenici i otvorenja Zeničkog privrenog sajma, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prokomentarisali su prijedlog zakona o akcizama i stanje u zeničkoj Željezari te konkretno koje je poteze potrebno poduzeti kako bi se riješila trenutna kriza.

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić je izjavio kako je priča o zakonu o akcizama jednostavna i da bi se s pravnim prijedlogom zakona došlo do povećanja radnih mjesta i novog investicionog ciklusa.



"Očekujem da će zakon, koji će biti upućen Vijeću ministara od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje imati stavku s jasno definisanom namjenom tih sredstava za izgradnju autocesta i cesta. Upravo to povećava mogućnost da se usvoji taj zakon, a ako taj nivo transparentnosti ne bude postignut, mi ćemo to uraditi na Vijeću ministara", pojasnio je Zvizdić.



Istakao kako bi se na taj način, s tom namjenom trošenja novca od akciza, došlo do povećanja radnih mjesta i pokretanja novog investicionog ciklusa.



Prema riječima Novalića prijedlog zakona o akcizama će biti usvojen nakon što se poveća transparentnost trošenja čime bi, usvajanjem takvog zakona o akcizama, bili ispunjeni skoro svi zahtjevi MMF-a.



Novalić je prokomentarisao i stanje u zeničkoj Željezari kojoj su blokirani svi računi i isključena električna energija. Prema njegovim riječima, zeničkoj Željezari je potrebno agresivno restruktuiranje.



“Potrebno je iskoristiti imovinu koju Željezara Zenica posjeduje, odvojiti tekući biznis i socijalizirati višak uposlenih kojim će na raspolaganju stajati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za uvezivanje radnog staža i eventualno za otpremnine”, izjavio je Novalić te dodao da će aktivnosti biti poduzete po povratku ministra energije, rudarstva i industrije Nermina Džindića iz Moskve.



Također, dodao je da Vlada Federacije BiH ne može biti garant Željezari Zenica što je jedan od zahtjeva nadzornog i upravnog odbora Željezare Zenica.



“Vlada FBIH može garantirati ishod rješenja svojim aktivnostima, ali ne može dati klasičnu garanciju”, zaključio je Novalić.