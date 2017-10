Novalić: Usaglašen Prijedlog novog zakona o PIO

Fadil Novalić (Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba)

Federalni premijer Fadil Novalić danas je po okončanju sjednice Predsjedništva SDA potvrdio da je definitivno usaglašen prijedlog novog zakona o PIO očekujući da će njegovim izglasavanjem u Federalnom parlamentu doći do poboljšanja stanja u toj oblasti.

Članovima Predsjedništva stranke na sjednici je iznio ekonomske pokazatelje, koji potvrđuju da je ukupno 64 posto Reformske agende realizirano što se odnosi na oblasti oporezivanja, javnih finansija, porezne politike, reforme tržišta rada, poslovnog okruženja i poslovne sfere.



"Rezultati su prilično ohrabrujući. Naša brojka zaposlenih sa 30. septembrom zaustavila se na 412.000. Dakle, imamo 36.000 novouposlenih i to je rezultat naše ekonomske politike", kazao je Novalić dodajući "da smo dobili 25.000 novih penzionera na čija mjesta je također zaposleno 25.000 ljudi".



Navodeći da to nisu novostvorena radna mjesta naglašava da je to "donekle umanjilo rezultat na novostvorenim radnim mjestima jer usljed donesenih zakona o penzionom sistemu u prethodnom mandatu jedna prosječna vlada je imala između 14 i 15 hiljada penzionera, dok aktuelna vlada u dvije godine ima 25.000".



Broj nezaposlenih je prvi put nakon rata opao za 39.000, sa 391.000 na 350.000.



"Već sljedeći mjeseci taj broj će iznositi oko 340.000 jer smo u ponedjeljak proveli Program poticanja zapošljavanja gdje smo sa 14 miliona KM dobiili novih 3.800 prijava koje će se dodati na ovih 36.000. Nadam se da ćemo u Novu godinu ući sa 40.000 novostvorenih radnih mjesta", rekao je Novalić.