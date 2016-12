Novalić u posjeti TK: Novi zakon o raspodjeli javnih prihoda bit će pravedniji

Vlada Federacije BiH na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem današnjom posjetom Tuzlanskom kantonu (TK) zvanično je počela sa primjenom novog programa u svom radu.

Vlada Federacije BiH na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem današnjom posjetom Tuzlanskom kantonu (TK) zvanično je počela sa primjenom novog programa u svom radu.

Loši pokazatelji u Tuzli

Problem raspodjele javnih prihoda

Foto: Darko Zabuš/Klix.ba

TTU Energetik napravljen zbog biznisa

Nema ništa od revitalizacije Livnice čelika

Moguća obustava pružanja zdravstvenih usluga u TK

Riječ je o odlascima na teren, odnosno posjećivanju kantona, a kako bi se u interakciji sa nižim nivoima vlasti započeti projekti efikasnije realizirali ili eventualno u konkretnoj sredini saznavali koji su to projekti u kojima svoju pomoć može pružiti Vlada FBiH.Prema riječima premijera Novalića, TK nije bez razloga izabran za prvi kanton u kojem će se realizirati ovakva vrsta posjete."Ne tako davno u TK su bili najveći problemi, a danas, moram priznati, puno njih je iza nas. U saradnji ove dvije vlade riješili smo skoro pa kompletan tuzlanski blok preduzeća sa poteškoćama. Ovdje postoji još Konjuh Živinice na kojem radimo. Ovdje je također konzumirano i najviše sredstava za prvo zapošljavanje, iduće godine će također moći konzumirati dio od 30 miliona KM, kao i dio od 26 miliona predviđen za uvezivanje radnog staža koji, realno, ovdje postoji", istakao je Novalić.Osvrnuvši se na trenutno stanje u najmnogoljudnijem kantonu u FBiH, Novalić je kazao da može biti zadovoljan situacijom u općinama koje djeluju izvan Tuzle."To su manje općine koje izrazito dobro stoje. Ovdje čak postoje one koje su među najboljima u Federaciji - Gračanica, Gradačac, Banovići, Živinice i Kalesija, dok sam grad Tuzla ima vrlo loše pokazatelje. Osim Termoelektrane i kompanija koje trenutno dižemo, praktično ima djelatnost zdravstva i državne uprave. Cilj nam je da popravimo ovo stanje", dodao je Novalić te naglasio da će gradonačelniku Jasminu Imamoviću ponuditi prijedloge za rješavanje trenutne situacije u vidu darovanja industrijske zone i slično.Inače, današnja posjeta predstavnika Federalne vlade započela je sastankom sa članovima Vlade TK. Tom prilikom analizirani su projekti koje su zajedničkim snagama realizirale spomenute dvije vlade."To su prije svega projekat u Rudniku soli Tuzla, gdje smo zajedno sa Elektroprivredom BiH (EPBiH) i Vladom FBiH riješili pitanje duga koji je opterećavao rad ovog privrednog subjekta u iznosu od dva miliona KM. Na taj način su se stvorili uslovi da ovo preduzeće uđe u proces finansijske konsolidacije. Druga tema je bila analiza aktivnosti vezano za preuzimanje firme Gredelj-Revom iz Dobošnice, gdje su Željeznice FBiH u javnoj prodaji koju je oglasila Poreska uprava FBiH, kupile ovu firmu", kazao je premijer Gutić.Otvorena je i tema odnosa Federalne vlade prema kantonima. Ovo prilikom ukazano je na određene probleme sa kojima se kantoni susreću, a još jednom je pokrenuto i pitanje Zakona o pripadnosti javnih prihoda. Ovaj zakon premijer Gutić je ocijenio nepravednim, s obzirom na oštećenje koje trpe određeni kantoni."Mi imamo dvije deformacije u raspodjeli javnih prihoda - na državnom i federalnom nivou. Nama je sad ključno da riješimo raspodjelu na državnom nivou, jer tamo postoje propisi, pravilnici i zakoni koji su doveli u asimetričnu poziciju FBiH. Također, imamo pripremljen zakon o raspodjeli javnih prihoda u FBiH koji će biti pravedniji. Najpravednija raspodjela javnih prihoda je kada se vraća na teritoriju gdje je ubran porez. Sad imamo političku raspodjelu novca, a napravit ćemo miks koji predviđa da se 60 posto vraća onoga što se ubere, a kako bi kantoni i lokalne zajednice bile zaintersirane za ubiranje poreza, a da 40 posto ostane", izjavio je Novalić.Razgovarano je i o uređenju Zakona o ino dugu, koji, osim TK stvara probleme i drugim kantonima koji djeluju na području Federacije."Prema državnom zakonu o dugu, naprije se odbija dug prema inostranstvu, a ono što ostane se dijeli. Tako da i kantoni koji se nisu zadužili plaćaju cijenu onih koji su zaduženi. Taj dio će biti ispravljen", pojasnio je Novalić.S druge strane, posebna pažnja tokom sastanka poklonjena je i situaciji u kojoj se nalazi Tvornica transportnih uređaja (TTU) u Tuzli.Kao što smo već i pisali, dio imovine TTU-a u četvrtak je u petom krugu slobodne prodaje za šest miliona KM dobio novog vlasnika. Kupac je nedavno formirano privredno društvo TTU Energetik d.o.o. Tuzla, a iza kojeg se nalaze EPBiH i Rudnik mrkog uglja Banovići."Mi smo na revitalizaciji TTU-a radili godinu i mjesec dana. Mislili smo da će ići brže, ali sudski proces je neupravljiv. Ideja nije nastala iz socijalnih razloga, mada nam je drago da je i taj aspekt pogođen. Nekadašnji TTU je snabdijevao naš energetski kompleks rezervnim dijelovima i svom pomoćnom opremom. S obzirom da je zapao u krizu i postao nefunkcionalan, po istoj dokumentaciji ta se oprema proizvodi izvan naše zemlje i bilo je logično da stvari vratimo na početak", kazao je Novalić.Dodao je i da je reinkarnacija TTU-a urađena isključivo iz poslovnih razloga."Nemojte zaboraviti da počinje realizacija velikih projekata, a kao što je Blok 7 i slično. Tako da mi imamo ugovorenih 15 posto učešća domaćih kompanija, a nešto od toga je i u domenu TTU-a. Moram reći i da TTU neće biti upravljan poslovnom logikom, sindikatom i slično. Ovom kompanijom će upravljati menadžment, njime vlasnici, a posebno Vlada FBiH koja je vlasik ove dvije kompanije koje se nalaze iza TTU-a Energetik. Ona je napravljena zbog biznisa i ona će to biti", poručio je Novalić.Prema Gutićevim riječima, TTU Energetik je predviđen kao kompanija koja na tržištu rada otvaruje svoj profit."Kompanija nije osnovana za neku vrstu socijalnih potreba, ali pokazujemo socijalnu crtu na način da onim radnicima koji su radli u TTU-u putem javne procedure damo prednost prilikom upošljavanja", nastavio je Gutić te dodao da bi u TTU-u Energetik u samim počecima trebalo biti zaposleno blizu 70 radnika.Prema trenutnim informacijama od EPBiH već postoji potreba za ugovaranjem posla u iznosu od blizu pet miliona KM."Prema nekim procjenama koje smo radili na osnovu pokazatelja koje smo imali sa starim TTU-om, ovoj kompaniji potrebna je godišnja realizacija od nekih 10 miliona KM, a kako bi ona mogla rentabilno poslovati sa nekih 200 uposlenih. Mi očekujemo da ćemo vrlo lako naći posla za taj iznos, posebno imajući u vidu kompanije koje su je i formirale", napomenuo je Gutić.Kada je riječ o Livnici čelika Tuzla za koju su prema ranijim najavama predstavnika Vlade FBiH postojali veliki planovi, premijer Novalić je kazao da od revitalizacije ovog nekadašnjeg privrednog giganta, nažalost, nema ništa."Livnica je bila predmet našeg interesovanja u najranijoj fazi, ne zbog štrajka glađu radnika, nego jer je imala potencijala. Vrijedne su nekretnine na tom mjestu. To se moglo unovčiti i Livnicu čelika prenijeti na bolje mjesto. Pregovori sa dva partnera su postojali, ali se u međuvremenu dogodilo jako smanjenje otkovaka koji su konkurenti čeličnom livu. Mi smo odustali od toga. Livnicu je nemoguće reciklirati jer se čelični liv više ne traži", pojasnio je Novalić.Naglasio je da trenutno ima dovoljno vrijednosti u stečajnoj masi tuzlanske Livnice čelika, a kako bi se nekadašnji radnici u potpunosti socijalizirali.Tokom današnjeg sastanka, premijer Gutić je ukazao i na pobleme koji su proistekli usvajanjem Zakona o radu, usvajanjem općeg kolektivnog ugovora te prijedloga granskih kolektivih ugovora koji su, kako je istakao, ispregovarani samo sa Savezom samostalnih sindikata FBiH i to na način da su oni emitovani kroz granske kolektivne ugovore."Na mala vrata se uvode sindikati u veći uvid u prava nego što su to imali starim općim kolektivnim ugovorom. Na taj način su se stvaraju dodatni problemi kantonima. Granski kolektivni ugovor koji je predložen za radnike u oblasti zdravstva podrazumijeva povećanje obaveza samo za naš kanton za blizu 12 miliona KM. Ukoliko bi prhvatili takav ugovor doveli bi u pitanje pružanje zdravstvene usluge u TK", upozorio je Gutić te najavio sastanak sa Savezom sindikata u oblasti zdravstva s ciljem određenih usaglašavanja.