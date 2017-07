Nakon što je SDP objavio saopćenje u kojem naveo da je Vlada FBiH na čelu s Nerminom Nikšićem u budžetu za 2015. godinu osigurala 3,3 miliona KM za potrebe osnivanja posebnih odjela Vrhovnog suda Federacije i Federalnog tužilaštva, a da je premijer FBiH Fadil Novalić na jučerašnoj sjednici Parlamenta FBiH u nekoliko navrata ponovio da u budžetu za 2015. godinu nije bio planiran novac za provedbu Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, Novalić tvrdi da je ovaj podatak netačan.

"Vlada SDP-a jeste povećala budžet i suda i tužilaštva, ali nigdje u budžetu nije navedeno za šta je taj dodatni novac bio namijenjen. Iz dokumenata koje je SDP predstavio vidi se jedino povećanje stavke 'plate'. Dakle, SDP nam je dokazao samo da je u ove institucije doveo nove zaposlenike", kazao je Novalić za Klix.ba.



Iz SDP-a navode da je budžet Vrhovnog suda FBiH bio uvećan za 1,8 miliona KM u odnosu na 2014. godinu, a budžet Federalnog tužilaštva za 1,5 miliona KM u odnosu na 2014. godinu. Dodaju da je navedeni novčani iznosi bili su dogovoreni s predstavnicima ovih institucija te VSTV-a, kako bi se osigurao potreban novac za prijem sudija, tužilaca i drugog osoblja te nabavila osnovna oprema neophodna za početak rada Posebnog odjela Vrhovnog suda i Posebnog odjela Federalnog tužilaštva.



Novalić tvrdi da se namjenski novac za formiranje posebnih odjela Vrhovnog suda i Federalnog tužilaštva našao tek u budžetu za 2016. i 2017. i to u iznosu od milion KM 2016. i pet miliona KM 2017. godine.



"Ova sredstva će biti utrošena na obuku sudija, tužilaca i tehničkog osoblja te smještaj ovih odjela. Ne možemo provođenje zakona poistovjetiti sa zapošljavanjem novih kadrova, kao što to želi SDP. Ja sam na jučerašnjoj sjednici Parlamenta FBiH pohvalio SDP za donošenje Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, a kao odgovor sam dobio saopštenje puno populizma i manipulacija. SDP mene optužuje za iznošenje neistina, a kao argumente koristi lako dokazive laži. SDP je donio zakon i to je potez za svaku pohvalu. No, bez novca za njegovu provedbu on bi ostao samo mrtvo slovo na papiru. Čak i da je vlada Nermina Nikšića imala namjeru da povećanje sredstava za plate iskoristi za zapošljavanja u posebnim odjelima, to ne bi bilo dovoljno", kaže Novalić.



Ističe da je korupcija kompliciran problem i da borbu protiv nje ne smijemo svoditi na širenje administracije nego treba raditi na tome da se postojeći kapaciteti unaprijede i iskoriste na najbolji mogući način.