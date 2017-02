Novaković potvrdio: Ako bude revizije presude podnijet ćemo krivičnu prijavu protiv Sakiba Softića

Potpredsjednik NDP-a i zastupnik u Parlamentu BiH Momčilo Novaković potvrdio je danas na konferenciji za medije u Banjoj Luci da će podnijeti krivičnu prijavu protiv Sakiba Softića, koji je zastupao BiH u prvobitnom postupku u tužbi BiH protiv Srbije, ukoliko taj postupak bude obnovljen.

Momčilo Novaković, potpredsjednik NDP-a

Novaković ističe da će se krivična prijava zasnivati na optužbi da se Sakib Softić lažno predstavljao kao agent BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu.



Novaković je poručio da se u posljednje vrijeme u javnosti stekao dojam da je Softić i dalje agent BiH, iako to on nije. Poručio je da će krivična prijava biti podnesena i protiv svih onih koji su Softića predstavljali kao agenta BiH u postupku protiv Srbije, a to su član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i predsjedavajući Predstavničkog doma državnog Parlamenta BiH Šefik Džaferović.



Jučer se također pojavila informacija da Sakib Softić nema legitimitet da zastupa BiH u eventualnom postupku obnove tužbe protiv Srbije.



Do polovine slijedeće sedmice trebalo bi biti poznato da li će BiH obnoviti sudski postupak protiv Srbije za genocid i agresiju, a krajnji rok za reviziju ističe 26. februara.



Još uvijek nije poznato da li postoje neki novi dokazi koji bi bili osnov za obnavljanje postupka, nakon što je sud u Haagu 2007. godine presudio da Srbija nije odgovorna za agresiju na BiH.



Sada su sve oči uprte na člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji je najavio da obavlja konsultacije sa stručnjacima iz raznih oblasti o eventualnoj reviziji presude.



Zvaničnici Srbije, kao i političari iz Republike Srpske najavili su oštru reakciju ukoliko dođe do revizije, a SNSD je najavio i povlačenje svojih predstavnika iz institucija BiH. Obnavljanje sudskog postupka protiv Srbije ne podržava ni član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović.