Nova školska godina u KS-u počinje 4. septembra, broj prvačića u KS blago povećan

Nova školska 2017./2018. godina u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Kantona Sarajevo počinje u ponedjeljak 4. septembra.

Savjetnica ministra obrazovanja KS Nihada Čolić kaže Feni da je broj upisanih učenika u prve razrede osnovne škole u blagom porastu, u odnosu na ranije godine. Konačan broj upisanih učenika bit će poznat nakon drugog upisnog roka, koji će biti završen 30. augusta.



Istaknula je da je u toku i proces nabavke udžbenika koji će biti podijeljeni učenicima prvih razreda u stanju socijalne potrebe. Za učenike razredne nastave od septembra će biti osigurani ormarići u koje će moći ostavljati opremu za tjelesni odgoj, pribor za likovno i druge stvari koje su im potrebne za praćenje određenih nastavnih predmeta.



U nastavnim programima za osnovnu školu uvode se izmjene za nastavni predmet historija, smanjen je broj nastavnih sati za predmet "Moja okolina", a povećan za nastavni predmet Matematika.



Najavila je za kraj aprila proljetni raspust, koji će biti "spojen" s prvomajskim praznicima, a u Ministarstvu obrazovanja KS uvjereni su da će to doprinijeti kvaliteti obrazovanja učenika.



Ona kaže i to da je u srednjim školama u KS ostalo još slobodnih mjesta, a ima učenika koji nisu upisani i uputili su molbe resornom ministarstvu za rješenje tog pitanja.



"Neki od upisanih učenika uputili su molbe Ministarstvu jer se žele prebaciti u drugu školu ali za to nisu ispunili uvjete. Međutim, kriteriji za upis su bili jasni, učenici su upisani u skladu s tim. Međutim, molbe koje se odnose na bolest učenika i prelazak iz drugih kantona u KS bit će vjerojatno razmatrane", kazala je. Dodaje da je oko 80 molbi pristiglo u Ministarstvo obrazovanja KS.



Nastava u prvom polugodištu u novoj školskoj godini trajat će do 31. decembra, kad za učenike počinje četverosedmični zimski raspust.