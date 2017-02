Nezavisni načelnici u Bosanskom Petrovcu potpisali platformu za buduće političko djelovanje

U Bosanskom Petrovcu danas je održan sastanak nezavisnih načelnika bosanskohercegovačkih općina i lokalnih zajednica, a prvi put potpisan je dokument koji predstavlja platformu za njihovo buduće političko djelovanje.

Načelnici i gradonačelnici Zenice, Visokog, Kalesije, Goražda, Starog Grada Sarajevo, Bužima i Bosanskog Petrovca sastali su se u kabinetu prvog čovjeka Bosanskog Petrovca Zlatka Hujića, a na sastanak su došli, kako su i sami istakli, privatnim angažmanom.



Radi se o četvrtom susretu načelnika koji su kao nezavisni kandidati pobijedili na lokalnim izborima te prvom sastanku sa konkretnim zaključcima.



"Danas smo potpisali platformu koja je prvi konkretan pisani akt o našem djelovanju. Radi se o principima i načelima koji se tiču, prije svega, ljubavi prema ovoj državi, pravdi, poštenju, itd.", izjavio je nakon sastanka za Klix.ba Zlatko Hujić, načelnik Bosanskog Petrovca.



Na pitanje šta će u praksi značiti potpisivanje današnjeg akta, on napominje da je to, prije svega, "čišćenje vlastite avlije".



"Svako od nas se obavezao da će gledati svoju lokalnu zajednicu i svoju avliju kako bi se postigao red. Kada se to dobro uredi, onda možemo pričati o drugim stvarima i mozaiku koji u suštini predstavlja ovu državu, pa i evropskim integracijama", pojasnio je Hujić.



On je istakao da sedam nezavisnih načelnika predstavlja bunt i nezadovoljstvo naroda na proteklim izborima i zbog toga imaju obavezu opravdati ukazano povjerenje.



"Mi smo struktura koju je narod po nečem prepoznao. To ni u kom slučaju ne znači da smo mi bolji od ostalih načelnika u državi, ali nas je narod zadužio sa velikim brojem glasova da predstavljamo njihov glas protiv sadašnjeg stanja. Mi smo jedna šansa koja se desila u ovom vremenu, a tu ćemo šansu nastojati i opravdati prema onima koji su nam je dali", rekao je Hujić, dodavši da u tom pravcu imaju podršku od predstavnika Evropske unije Lars-Gunnara Wigemarka, te brojnih privrednika i patriota ove države.



Potpisivanje dokumenta o saradnju između sedam nezavisnih načelnika komentarisao je i načelnik sarajevske Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.



"Radi se o platformi o budućem političkom djelovanju i dogovor kako ćemo se na regionalnom principu podijeliti", izjavio je Hadžibajrić.



On je napomenuo i da termin Pokret za Evropu nisu sami usaglasili.



"Taj naziv su ponajviše mediji konstruisali. Ja bih rekao da se radi o nezavisnoj listi načelnika i gradonačelnika i tako bi nas i trebalo predstavljati", rekao je Hadžibajrić, dodavši da žele biti alternativa postojećim političkim strankama koje su dugo godina na vlasti i drže zemlju u stanju stagnacije i konstantnih političkih kriza.



Podsjećamo, pokret nezavisnih načelnika i gradonačelnika čine čelni ljudi Zenice Fuad Kasumović, Visokog Amra Babić, Bosanskog Petrovca Zlatko Hujić, Kalesije Sead Džafić, Bužima Zikrija Duraković, Starog Grada Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić i Goražda Muhamed Ramović. Kako su ranije isticali, njihov pokret ne predstavlja novu stranku, već umrežavanje pozitivnih snaga ove zemlje.