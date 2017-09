Klub poslanika Nezavisnog bloka u Parlamentarnoj skupštini BiH uputio je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je u svojoj suštini drugačiji od prijedloga Vijeća ministara, jer znači deblokadu procesa i omogućava izgradnju cesta, bez povećanja iznosa akciza i poskupljenja na teret građana, kako je to dosada predlagalo Vijeće ministara BiH.

Klub poslanika Nezavisnog bloka u Parlamentarnoj skupštini BiH uputio je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je u svojoj suštini drugačiji od prijedloga Vijeća ministara, jer znači deblokadu procesa i omogućava izgradnju cesta, bez povećanja iznosa akciza i poskupljenja na teret građana, kako je to dosada predlagalo Vijeće ministara BiH.

Kako je rekao predsjednik Nezavisnog bloka Senad Šepić, svjesni su političkog stanja u BiH, blokada na svim nivoima, da imamo zastoj života, procesa, reformi i na evropskom putu.



"Ako nema izlaza izgubit ćemo i 2018. godinu ako se ne ponudi neko novo rješenje, zbog politike koja nema ideje. Ova vlast i politika nema ideju, to je politika inata i traženja stalnih problema. Njihova strategija su nova zaduženja, inspekcija za privredne subjekt i firme koje nemaju političku zaštitu, a oslanjaju se na sredstva dijaspore i visoke poreze koje podižu", rekao je Šepić.



Protive se novim poskupljenjima i povećanjima akciza na gorivo jer bi sredstva išla na plaćanje neefikasne administracije te su kazali kako neće podržati zakon o akcizama koji je u ponudi jer on znači poskupljenje života građana u BiH.



"Moguće je pokrenuti ceste, deblokirati sredstva MMF-a, a da se ne podiže cijena goriva. U skladu s tim smo pripremili svoj prijedlog zakona. Razmijenili smo mišljenje s ekonomistima iz cijele BiH kako novi prijedlog ne bi bio udar na džepove građana", kazao je Šepić.



Ekonomski analitičar i član Predsjedništva Nezavisnog bloka Faruk Hadžić kazao je kako se prijedlog sastoji od toga da se akcize koje nisu namjenski usmjerene na cestogradnju, već idu u budžet, smanje, a poveća namjensko izdvajanje za autoceste.



"Na taj način bi se osigurao novi investicijski potencijal za narednih osam godina, što bi pokrenulo ekonomiju, cestogradnju i dovelo do ubrzanog ekonomskog rasta. Garantujemo da takvo rješenje neće naštetiti budžetima, već donijeti korisne benefite kroz nova radna mjesta i investicije. Na taj način želimo pokrenuti BiH", rekao je Hadžić.



Sredstva MMF-a su uslovljena donošenjem novog zakona o akcizama u kojem će se dio sredstava od akciza planirati za pokrivanje kreditnog zaduženja. Šepić tvrdi da se postojeće akcize, za koje građani već 10 godina izdvajaju sredstva koja su išla u budžet, mogu preraspodijeliti na način da se od 30 feninga odvoji 10 feninga i uplati na račun cestogradnje.



"Uslov nije povećanje akciza, već osiguravanje sredstava za pokriće. Oni to u javnosti pogrešno prezentiraju", kazali su iz Nezavisnog bloka.



Istakli su kako je potrebno uvesti potpunu transparentnost za trošenje sredstava u cijeloj BiH te uspostaviti ravnomjerni regionalni razvoj. Na kraju su poručili kako žele biti politika rješenja, gdje će, u interesu ljudi i naše zemlje, svojim prijedlozima i konkretnim rješenjima pokazati da je moguće i na drugi način pokrenuti ekonomiju BiH ili neku drugu oblast u našoj zemlji.