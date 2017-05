Nervozni Dodik vrijeđao zastupnike: Ko ne podrži prodaju "Ljubije" taj je kupljen od Mittala

Foto: Klix.ba

Iako rasprava o prodaji Rudnika željezne rude "Ljubija" još nije ni počela, u holu Narodne skupštine Republike Srpske odvijala se prava drama.

U mnoštvu optužbi na račun svih i svakog, a najviše na račun zastupnika Dragana Čavića i Miladina Stanića, predsjednik RS-a Milorad Dodik odgovarao je na Čavićeve optužbe u vezi s uspjesima Košarkaškog kluba Igokea.



Naime, Čavić je rekao da je Igokea uzimala novac od Alumine, na šta je Dodik odgovorio da je Čavić isfrustrirani luzer i lažov.



"Privatne banke sponzorišu Igokeu, ona nije uzela ni fening od Alumine", rekao je Dodik.



Onda se obrušio na zastupnika SDS-a Miladina Stanića koji je tvrdio da je od sredstava namijenjenih za izgradnju bolnice u Kasindolu izgrađena sportska dvorana u tom mjestu.



Predsjednik manjeg bh. entiteta je rekao da je Stanić iz SDS-a tražio ogromne pare, tačnije 700.000 KM da izađe iz SDS-a, te da ima svjedoke koji će potvrditi da je taj razgovor vođen.



Nakon toga, Dodik se obrušio na one koji namjeravaju glasati protiv prodaje RŽR Ljubija, ali i radnike koji su protestovali, tvrdeći da to, zapravo, nisu radnici Ljubije.



"Pitajte ih u kojoj firmi rade, ja poštujem sve radnike, ali ponuda koju mi imamo govori da će biti plaćeno 92 miliona, da će biti uposleno dodatnih 350 radnika na kopu u Ljubiji, a taj novac će biti iskorišten, između ostalog, za povećanje penzija", rekao je Dodik.



Dodik je optužio Dragana Čavića da radi za Mittal koji je također zainteresovan za kupovinu Ljubije.



"Ovo što su rekli posljednjih dana sve ide u korist Mittala i mi ozbiljno sumnjamo da postoji novac koji je ubačen da ovo govore, postoje indicije o tome, ali to ćemo narednih dana vidjeti", kazao je Dodik.



Za vrijeme Dodikovog obraćanja Dragan Čavić je stajao u holu i slušao Dodika. Nakon što je Dodik izašao, Čavić se obratio.



"Imali ste priliku da slušate čovjeka koji pokušava biti predsjednik RS-a, ali mu ne uspijeva, sve što je rekao je laž. Ode njegov blindirani Mercedes, ova moralna gromada koja se bolesno iživljava nad siromašnim narodom RS-a, pokušava da se prikaže kao najpošteniji, najiskreniji političar kod Srba u posljednjih 20 godina, a sve je suprotno od toga, što je pokazao svojim tiradama, a je ne moram nijednu komentarisati. Nedostatak hrabrosti za direktno sučeljavanje, toliko laži u ovako kratkom vremenu pokazuje ozbiljan zdravstveni problem tog čovjeka", odgovorio je Čavić.



Dodao je da će Dodik krajem iduće godine bit bivši predsjednik RS-a.



"Onda će svi oni koji su koristili njegova leđa pokazati svoje pravo lice, a Dodik će biti sam i usamljen, jer njegov kraj je već evidentan, on je najveći politički gubitnik Srba i najveća štetočina po srpske nacionalne interese u posljednje dvije decenije", zaključio je Čavić.