Predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić poručio je danas u Banjaluci da je put saradnje nezamjenjiv, te da je RS neophodna poruka mira, kako bi se svi vratili za pregovarački sto i u Narodnoj skupštini raspravljali demokratskim sredstvima, a nikako prekidanjem sjednica.

Foto: SRNA

Stevandić je rekao da je poruka mira i saradnje upućena i sa današnje mirne šetnje, koju je Ujedinjena Srpska organizovala kako bi ukazala da je potrebno sve stvari koje ne valjaju popravljati mirnim putem, a ne rušiti."Narod će na izborima odlučiti i izabrati one koji to rade bolje i koji treba da ih vode", rekao je Stevandić novinarima.On je naglasio da Ujedinjena Srpska, osim naroda, na mir poziva i političke partije."Uputili smo pisma SNSD–u i SDS–u, kao vodećim političkim blokovima, u vezi sa Republikom Srpskom i BiH, jer ja naš različit odnos prema tome ko smo i kako u BiH treba da predstavljamo Republiku Srpsku i doveo do ovih kriza", rekao je Stevandić.On je izrazio zahvalnost građanima koji su se u velikom broju priključili današnjoj šetnji i pokazali podršku porukama mira."Sa nama je danas mnogo veći broj građana koje smo okupili za tri dana, nego što su ih drugi okupili za sedam dana", rekao je Stevandić.On je građanima okupljenim na banjalučkom Trgu Krajina poručio da je mnogo manje teško "sjesti sa bratom, pa kad se sa njim i ne slažeš, razgovarati, te ponuditi narodu da izabere, nego otići u rov, boriti se, izgubiti glavu i ostaviti svoju porodicu"."Nama je mnogo manje teško nego onima koji su pali za Republiku Srpsku da gradimo mir. U ime sve naše braće i sestara kojima je Republika Srpska oduzela život, a dala budućnost njihovoj djeci, želimo da počne pokret mira i razgovora", poručio je Stevandić.Predsjednik Gradskog odbora Ujedinjene Srpske u Banjoj Luci Milan Petković je rekao da oni koji žele da vrše nasilne promjene i koji pozivaju na sukobe, moraju da se opamete, sjednu za sto zajedno sa onima koji ih pozivaju na mir."Uputili smo pozive svim političkim partijama koje su na zaraćenim stranama i rekli im da moramo sjesti svi zajedno da razgovaramo i da se ne dijelimo, jer braća ne smiju da se svađaju i dijele", rekao je Petković.