Nedovoljan broj pedijatara u Kantonu Sarajevo zbog nedostatka kadra na tržištu rada

U sistemu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo zaposleno je 35 pedijatara, nedostaju još tri da bi broj bio optimalan, tvrde iz ove ustanove i dodaju da poduzimaju sve kako bi se ovo stanje prevazišlo u što kraćem roku. Međutim, problem je nedostatak kadra.

"Došli smo u poziciju da na intelektualnom tržištu rada nema pedijatara zato što je zakazala politika planiranja unazad 10 godina. Nismo mogli uposliti pedijatra jer ga nema na intelektualnom tržištu rada. Specijalizacija traje pet godina i veoma je komplikovana. S obzirom na to da na jedan pedijatrijski tim ide od 1.100 do 1.200 kartona, 38 pedijatara bi bio dovoljan broj za zadovljavanje svih potreba", kazao je za Klix.ba Arman Šarkić, glasnogovornik JU Dom zdravlja KS.



Nedostatak pedijatara najviše se osjeti u Domu zdravlja Ilidža, ali Šarkić tvrdi da je u toku zapošljavanje jednog pedijatra te da nedovoljan broj ljekara u ovoj ustanovi ne utječe na pružanje zdravstvene usluge.



"Ukoliko na Ilidži nastane 'čep', mi imamo najbliže domove zdravlja koji će primiti djecu, obično su to Saraj Polje ili Novi Grad. Krajnji korisnici ne smiju osjetiti deficit na Ilidži. Uposlenici imaju upute da kažu roditeljima da odu u drugi dom zdravlja ukoliko ima potrebe. Mi smo jedan sistem i nastojimo internom preraspodjelom prevazići sve eventulane poteškoće", navodi naš sagovornik.



JU Dom zdravlja KS planira specijalizacije iz oblasti pedijatrije. Prema odluci Federalnog ministarstva zdravstva, predviđene su specijalizacije za još dva pedijatra.



"Na taj način bi se zadovoljili svi standardi i kriteriji dobre ljekarske prakse. Da bi Ilidža bila u punom kapacitetu nedostaju jedan ili dva pedijatrijska tima. Upošljavanjem tri pedijatra mi bismo u svih 8 javnih ustanova u KS imali zadovoljen normativ", navodi Šarkić.



S druge strane, roditelji tvrde da zbog nedostatka pedijatara u Domu zdravlja Ilidža djeca kasne s redovnom vakcinacijom.



"Već dva mjeseca dolazim u Dom zdravlja Ilidža sa šestomjesečnom bebom sa zahtjevom da prime dijete na redovnu kontrolu, odnosno za primanje redovne vakcine. Beba je trebala primiti vakcinu 8. decembra prošle godine, ali zbog nedostatka pedijatara moje dijete neće da prime, uz obrazloženje da nemaju pedijatara i da prednost imaju bolesna djeca. Što znači da se moje dijete treba razboljeti da je prime", kazao je jedan otac za Klix.ba.



Iz JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo negiraju ovakve navode, ističući da kalendar vakcinacije nikada nije bio upitan.



"Ono što je bitno je da mi nemamo nedostatak vakcina, imamo ih u kontinuitetu. Vakcine su pitanje educiranosti. Postoje vakcine gdje mora proći određen periodu između vakcinisanja, možda su roditelji to pomiješali. Također, postoje takozvani flakoni gdje se mora čekati termin da bi se cijeli flakon iskoristio, jer se zbog tehničkih razloga cijeli mora upotrijebiti unutar određenog vremena nakon otvaranja. Zdravlje djeteta nije ugroženo dok čeka", zaključuje Šarkić.