Nečipovani psi prave štetu, a vlasnici se ne mogu pronaći i pozvati na odgovornost

Foto: Ilustracija/Klix.ba

Prema Zakonu o zaštiti i dobrobiti životinja čipovanje pasa je obavezno, međutim nedavni incident u Sarajevu prilikom kojeg je nečipovani vlasnički pas napao muškarca i njegovog psa nametnuo je pitanje o tome koliko vlasnika uopšte registruje svoje ljubimce. Do te brojke nismo uspjeli doći, jer ne postoji uspostavljen registar pasa.

Registracija i čipovanje vrše se u veterinarskim stanicama i svaka od njih unosi u bazu podataka broj pasa koje registruje. Međutim, ne postoji jedinstven registar i baza podataka koji bi pokazivali koliko pasa je registrovano na području grada Sarajeva ili u cijeloj BiH.



"Zvanične informacije ne postoje. Veterinarske stanice imaju neke svoje interne baze podataka, svaka ima evidenciju o broju pasa koji se obrađuju unutar te stanice, međutim neka zajednička baza podataka koja bi objedinila sve podatke, ne postoji", rekao nam je Almir Džanković iz Veterninarske stanice Sarajevo.



Izuzetak je Tuzla koja je jedini grad u BiH koji ima jedinstvenu bazu podataka i organizovano rade na tome da svaki pas koji je u ovom gradu bude registrovan. Registracija, čipovanje, sterilizacija i vakcinacija koštaju 70 KM, ali vlasnici plaćaju tek 20 KM, dok ostalo pokriva Grad Tuzla. Ovim su građani podstaknuti da što prije registruju svoje pse kako bi se utvrdio njihov konačan broj.



Već dvije godine oni vrše registraciju, čipovanje, sterilizaciju i vakcinaciju i, kako nam je rekao Ernes Karić iz Veterinarske stanice Tuzla, dosad je registrovano oko 2.900 pasa.



"Ako se pas izgubi, prijavi se Veterinarskoj stanici Tuzla, i lakše se može naći zahvaljujući čipu koji je njegov identifikacioni kod. Ako vakcinišete psa protiv bjesnila, a nije čipovan onda ne znate je li to taj pas. Također, ako registrovani pas ujede nekoga, možemo znati da li je vakcinisan ili nije u skladu s čim doktori daju adekvatnu terapiju", rekao je Karić.



Ukoliko vlasnik ne osigura propisano obilježavanje životinja, u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini, kazna za fizičko lice iznosi 260 KM, a za pravno 2.600 KM. Također, Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja je, između ostalog, zabranjeno napuštanje životinja te njihovo zanemarivanje što se tiče zdravlja, smještaja, ishrane i njege, a kazne za nepridržavanje ovih pravila predviđene istim zakonom kreću se od 30 do 10.000 KM.



Iz Ureda za veterinarstvo naglašavaju da se psi i mačke se moraju registrovati i čipovati, a vlasnik psa mora, u roku od sedam dana prijaviti psa veterinarskoj organizaciji koja vodi registar pasa. Prijaviti se mora i uginuli, otuđeni ili odlutali pas.



Ako uzmemo u obzir da je čipovanje jeftino (20 KM) i da je izbjegavanje registracije i čipovanja protivno Zakonu, možemo zaključiti da samo nemarni vlasnici još uvijek nisu registrovali svoje pse. Oni trebaju znati da su odgovorni za svog psa. Ako se izgubi, neko ga otuđi ili ujede nekog, registracija i čipovanje pomažu u pronalaženju i pružaju podatke o vakcinaciji što je od presudne važnosti, jer ljekari tako znaju da li je pas bio zaražen ili ne i kako da liječe pacijenta.



Registracija ima za cilj da se zna koliko pasa postoji te da nesavjesni vlasnici odgovaraju za svoje pse. No, kako je rekao naš sagovornik Enes Karić iz Tuzle, skoro je nemoguće utvrditi ko je vlasnik nečipovanog psa i koliko ih ima.