Cjelodnevnim programom na više lokacija u Mostaru u organizaciji Udruženja antifašista i boraca NOR-a obilježen je Dan oslobođenja Mostara, 14. februar. Manifestaciji su prisustvovali antifašisti iz svih krajeva naše zemlje, ali i iz Hrvatske i Slovenije, kao i živući akteri događaja iz februara 1945. godine.

Prvi put poslije rata Februarska nagrada

Prisutni i borci iz 1945. godine

Incident na Partizanskom groblju

Ovogodišnja manifestacija u povodu Dana oslobođenja Mostara imala je neki novi duh, kojem je govorio ispred organizatora Sead Đulić, predsjednik Udruženja antifašista i boraca NOR-a."Novo ove godine je to da su se naša udruženja omasovila, da ima dosta mladih, što zapravo probamo napraviti duh da antifašizam nije nešto prigodničarsko, da to nije polaganje cvijeća povodom nekih značajnih datuma iz Drugog svjetskog rata. To je jedna zajednička tekovina svih ljudi svijeta, a mi smo dio tog svijeta. Bili smo dio antihitlerovske, antifašističke koalicije, neki će reći bilo je ovog, bilo je onoga. Ideja ne može biti talac pojedinačnih loših dijela, ako su napravljena u bilo kom vremenu", kazao je Đulić za Klix.ba.Nije moglo proći bez osvrta na nemile scene o kojima smo pisali jučer , kad su vandali ponovo uništavali Partizansko groblje."Pokušavamo poslati jednu snažnu poruku ideje antifašizma, poruku onom rušenju od jučer, poruku otpora onim porukama koje neko danas ima snage da napiše 'fašizam živi' i pored toga stavi nekoliko fašističkih obilježja. Želimo reći da ima i nas i da ćemo se boriti za svoje ideje', kazao je naš sagovornik.Đulić je želio napomenuti da antifašistička udruženja već duže probaju zaštiti nacionalni spomenik Partizansko groblje."Mi smo pokrenuli mnoštvo aktivnosti, a sad ćemo početi vršiti ozbiljan pritisak na one koji su zakonski obavezni da očuvaju nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Ako to nisu u stanju, koliko god oni rušili spomenik, toliko ćemo mi rušiti njih", najavio je neke naredne aktivnosti Sead Đulić.Prvi put dodjeljena je i nagrada "14 februar", Đulić je napomenuo da je ta nagrada nekad bila glavna nagrada koju je dodjeljivao Grad Mostar."Pošto očigledno grada nema, zadnji put je 1991. To dodijeljeno, mi smo odlučili da dok se ne steknu uslovi da grad dodjeljuje tu svoju nagradu, da to mi radimo. Tako smo nagradu obnovili i nagradili zaslužne prvi put poslije rata", kazao je Sead Đulić.Februarsku nagradu dobili su Radmilo Braca Andrić, Izudin Pintul i posthumno Predrag Matvejević, a 'Februarske plakete' Mujo Salčin, dr. Sead Mulahasanović, Štefica Galić, Alija Hadžialić i Ramiz Pandur i posthumno Marsela Šunjić.Svečanosti je prisustvovao i Danilo Gorjan iz Ljubljane, borac iz NOB-a koji je baš u bitkama za Mostar ranjen."Ranjen sam na jednom od obližnjih brda, još sam bio pri svijesti kad je sloboda dolazila u Mostar. Danas je takvo vrijeme da se čovjek ne snađe više, sve je isprepleteno s ekonomske i političke strane. Ono što se danas dešava po pitanju vrijednosti za koje smo se mi borili, ranije nije bilo. Danas je skoro pa kao 1983. Godine, nisam siguran kako će ovo vrijeme proći, ne samo u Bosni I Hercegovini, već u svim zemljama bivše Jugoslavije" emotivan je Danilo Gorjan, ponovo u Mostaru nakon 1945. godine.U publici smo primjetili i Muju Salčina, borca iz Mostara koji je učesnik tih borbi.Završna epizoda u obilježavanju Dana oslobođenja Mostara bila je kao što tradicija nalaže na Partizanskom groblju.Grupa huligana napala je verbalno povorku udruženja antifašista i boraca NOR-a napadnuta koji su uzvikivali prijeteće poruke, ali je brzom intervencijom policijskih snaga spriječen teži incident.