Radnici mostarskog komunalnog preduzeća Parkovi jutros su ekipi portala Klix.ba rekli kako su na Partizanskom groblju zatekli nove slučajeve devastiranja ovog spomenika.

Radnici mostarskog komunalnog preduzeća Parkovi jutros su ekipi portala Klix.ba rekli kako su na Partizanskom groblju zatekli nove slučajeve devastiranja ovog spomenika.

Partizansko groblje iznova je uništavano lomljenjem spomeničkih obilježja, kao i novim grafitima. Praksa je to koja se ponavlja posljednjih decenija.



Sve to izgleda kao odgovor vandala na sutra najavljeno obilježavanje Dana oslobođenja Mostara koje tradicionalno predvode antifašističke i boračke organizacije iz NOR-a.



Radnici Parkova kazali su nam da je policija obaviještena, ali iz Ministarstva unutrašnjih poslova HNK nisu nam mogli dati više informacija.



Ljudevit Marić, glasnogovornik MUP-a HNK, kazao je za Klix.ba da on još nema informaciju o ovom dijelu, ali da bi to moglo biti u toku dana te dodaje da će istražne radnje sigurno biti poduzete.