Pravnika i političara Konstantina Savića svi su zapamtili po srčanoj kampanji za načelnika Općine Teslić na prošlogodišnjim izborima. Nije pobijedio u ovoj utrci, ali od politike ne odustaje. Nakon što je govorio da bi se rado iselio iz BiH, sada je najavio da ostaje i da će se kandidovati za predsjednika Republike Srpske.

Na skupu mladih koji je održan u ponedjeljak navečer u Banjoj Luci, Savić je rekao kako ne odustaje od politike i borbe."Ne znam da li ću se prijaviti za poslanika ili predsjednika RS-a, ali više sam za to da se kandidujem za predsjednika RS-a. Dosta ljudi je reklo da sam budala, ali sam tu da pokažem da se ne trebate stidjeti i da ste dostojni da obavljate bilo kakvu funkciju. Niz pravnih propisa bi se promijenio zahvaljujući meni u pravosuđu u RS-u, čak i na nivou BiH. To pokazuje dokle je moj politički utjecaj. Mislim da se dosta toga može promijeniti, ima dosta manjkavosti", rekao je Savić.U ranijim razgovorima s medijima Savić je rekao kako bi već sutra napustio našu zemlju , ali da za to nema mogućnosti.Postao je popularan u BiH i šire zahvaljujući " Konastantinovim reformama " koje je predstavio u kampanji za načelnika Općine Teslić.