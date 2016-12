Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Ambasadi SAD-a u Sarajevu podnio zahtjev za redovnu vizu nakon što mu je odbijen zahtjev za diplomatsku.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je u Ambasadi SAD-a u Sarajevu podnio zahtjev za redovnu vizu nakon što mu je odbijen zahtjev za diplomatsku.

"Iz proceduralnih razloga ranije sam podnio zahtjev za diplomatsku vizu, ali je moj zahtjev odbijen uz obrazloženje da ne predstavljam organe BiH i da mi zbog toga ne može biti izdata ta viza, koju sam, inače, ranije redovno dobijao", rekao je Dodik.



On je novinarima u Istočnom Sarajevu izjavio da se danas obratio sa zahtjevom za izdavanje redovne vize i izrazio uvjerenje da će je dobiti u narednih dan-dva kako bi mogao otputovati u Washington u drugoj polovini januara i učestvovati na jednoj od nezvaničnih svečanosti koja će se tog dana održati povodom inauguracije novog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.



"Spekulacije u vezi sa tim su počele i prije nego što je potvrđena bilo kakva vijest o tome. Oni koji to osporavaju, čine to iz nekih svojih razloga. U svakom slučaju, zahvalan sam mojim prijateljima koji se nalaze u bliskom okruženja američkog predsjednika Trumpa što su mi uputili poziv", istakao je Dodik.



On je izrazio očekivanje da će dobiti vizu, jer smatra da je politika koju vodi bila usmjerena ka poštovanju slova Dejtonskog sporazuma.



"Kao čovjek koji predstavlja Republiku Srpsku, smatram da je politiku koju vodim bila usmjerena ka poštovanju slova Dejtonskog sporazuma i od toga nismo odustali", istakao je.



Prethodno se upisao u knjigu žalosti koja je otvorena u Ambasadi Ruske Federacije u Sarajevu povodom avionske nesreće u Crnom moru u kojoj je poginulo 92 ljudi.



"U ovim teškim trenucima za prijateljski i bratski narod Rusije duboko saosjećamo sa porodicama članova Državnog ansambla i ostalih nesrećno nastradalih", naveo je Dodik.