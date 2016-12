Nakon filmskog hapšenja Tužilaštvo BiH odustalo od procesuiranja uhapšenih u akciji "Rez"

Sve osobe koje su prošle godine uhapšene zbog navodne organizacije terorističkog napada za Novu godinu u Sarajevu puštene su na slobodu, a Tužilaštvo BiH je odustalo od istrage.

Jedanaest osoba uhapšeno je krajem decembra prošle godine u akciji Rez zbog sumnje da su planirali teroristički napad u Sarajevu za Novu godinu.



Uhapšeni su Elvir Muratović, Kemal Murić, Semir Salković, Bilal Dervišić, Zulfo Alajbegović, Edin Tabaković, Darko Peco, Elvir Mašić, Adis Kešan, Nermin Ćuprija i Admir Ahmetović.



Tužilaštvo BiH prošle godine je od Suda BiH tražilo pritvor za osam osoba i to Muratovića, Murića, Salkovića, Alajbegovića, Tabakovića, Pecu, Mašića i Kešana.



Svi osumnjičeni danas se nalaze na slobodi s obzirom na to da je Tužilaštvo BiH odustalo od istrage, a ova informacija potvrđena je za Klix.ba iz Suda BiH.



"Nermin Ćuprija i Admir Ahmetović ne prolaze kroz upisnik Suda BiH. U odnosu na ostale navedene osobe istragu je obustavilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine", rečeno nam je u Sudu BiH.



Advokat Fahrija Karkin koji je zastupao osumnjičenog Muratovića rekao nam je da je Tužilaštvo BiH donijelo naredbu da neće poduzimati optužnicu.



"Prema mom shvatanju, do hapšenja je došlo zbog dva predmeta koj su pronašli u prostoriji gdje su oni sjedili. To je bila valjda jedna pločica na kojoj je bilo ispisano IDIL i Kur'an. Dodao bih tu i kratke pantalone i malo duže brade", rekao je Karkin.



Dodao je da je cijela šarada trajala godinu dana i da su osumnjičeni bili pod stalnim mjerama zabrane kretanja.



"Činjenica je da moj klijent ima šestero djece i da je kombijem zarađivao. Njemu je bilo onemogućeno da zarađuje i na taj način preživljava s obzirom na mjere zabrane kretanja", kazao je Karkin.



Na kraju je zaključio kako u ime Muratovića radi na pripremanju tužbe protiv Tužilaštva BiH zbog kompletnog procesa.



"Sva su hapšenja sada spektakli i ona obično završavaju obustavom postupka. Oni valjda smatraju kako će uspjeti spektakularnim hapšenjima dokazati optužnice", rekao je Karkin.