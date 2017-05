Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar privrede Muharem Šabić, načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo, direktori KJP Sarajevo-šume i ZOI'84 Nermin Demirović i Midhat Hubijar te direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Hamdija Efendić i kantonalni pravobranilac Kemal Karić održali su danas sastanak povodom implementacije tri značajna projekta na području općine Trnovo u ovoj godini.

To su projekti izgradnje regionalnog vodovoda Hojta-Bjelašnica-Igman, postavljanja šestosjeda i četverosjeda kao i zasnježavanja cijele staze spusta od vrha Bjelašnice do Babinog dola kao i Donje kolijevke u svrhu unapređenja zimske turističke ponude. Planirana je i izgradnja sportskog centra sa hotelom, dvoranom, četiri mala i dva velika nogometna terena u cilju razvoja ljetnog turizma na Bjelašnici.Premijer Konaković je naglasio da je prostor općine Trnovo jako bitan sa aspekta razvoja turizma, te da su u Budžetu Kantona izdvojena značajna sredstva za implementaciju ovih infrastrukturnih projekata."Razgovarali smo o tehničkim detaljima kako procedure ne bi kasnile. Na zadovoljstvo svih učesnika, definisali smo akcione planove i rokove, tako da će projekti u potpunosti zaživjeti tokom ove građevinske sezone", najavio je Konaković.Projekte zajedno implementiraju Kanton i Općina. Kako je istaknuto, najvećim dijelom su to investicije Vlade KS koja je samo za vertikalni transport i zasnježavanje izdvojila 16 miliona KM, te za projekt izgradnje vodovoda 1.800.000 KM.