Nainggolan: Džeko je kompletan napadač

Foto: EPA

Nogometaš Rome Radja Nainggolan pohvalio je Edina Džeku nazvavši ga "kompletnim napadačem".

Džeko je na putu da dostigne svoj rekord od 36 golova, a već je postigao 29, prenosi Football Italia.



"Džeko? Niko nema bilo kakvih sumnji kada je on u pitanju. Nije pogađao prošle sezone kao ove. Igrati u Italiji nije lako, ali smo svi znali da je veliki napadač. Nije imao dobru prošlu sezonu, nije bio najspremniji, i to je bio njegov najveći problem. Veoma je važan igrač za nas, zna kako držati loptu, dobar je tehničar.



On je kompletan napadač i sretan sam što zajedno igramo. Imati Džeku u timu znači znati da i malu šansu možete pretvoriti u gol. Mnogo je važnih igrača u timu a Džeko je svakako jedan od njih", kazao je Nainggolan za zvaničnu internet stranicu UEFA-e.