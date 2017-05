Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu danas je promovisano 25 novih doktora nauka, a za počasnog doktora nauka Univerziteta proglašen je profesor Milomir Ninković, ugledni svjetski hirurg koji je započeo karijeru na ovom univerzitetu.

Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Radoslav Grujić rekao je na svečanosti, održanoj povodom Dana ovog univerziteta, da svi mogu biti ponosni na uspjehe koje je Univerzitet ostvario tokom proteklih 25 godina rada.



On je podsjetio da je Univerzitet u Istočnom Sarajevu smješten u 10 gradova, odnosno da ovome univerzitetu gravitira 35 opština iz Republike Srpske.



Grujić je napomenuo da je prije 25 godina na ovome univerzitetu počeo rad sa vrlo skromnim kadrovskim i materijalnim mogućnostima, a danas nastavu izvodi 841 profesor i asistent, odnosno 75 posto nastave izvode vlastiti kadrovi.



Prema njegovim riječima, svi fakulteti Univerziteta u Istočnom Sarajevu opremljeni su najsavremenijom istraživačkom i opremom za izvođenje nastavnog procesa, što daje mogućnosti za dalje unapređenje rada.



Grujić je istakao da je na ovom univerzitetu formirano više naučnoistraživačkih centara, čiji je zadatak jačanje fundamentalnih i primjenjenih istraživanja, transfer znanja i inovacije u realnom sektoru.



Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu je podsjetio da se u proteklih 25 godina vodilo računa o unapređenju studentskog standarda, te da su uz pomoć Vlade Republike Srpske izgrađeni novi studentski domovi i renovirani postojeći na Palama, u Foči i Trebinju.



"U ovome sektoru moramo i dalje nastaviti svoje aktivnosti i nastojati zajedno sa Vladom RS da bude obezbijeđeno poboljšanje studentskog standarda u Zvorniku, Lukavici, Bijeljini i Doboju. Očekuje se da će Vlada RS o tome voditi brigu i da će obezbijediti sredstva za rješavanje ovog pitanja, kao i drugih finansijskih potreba ovoga univerziteta", istakao je Grujić na svečanosti u amfiteatru Elektrotehničkog fakulteta.



Evropska rektorska konferencija akreditovala je Univerzitet u Istočnom Sarajevu 2003. godine, a 2012. godine kao prvi javni univerzitet u BiH akreditovan je i od domaće Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova.



Grujić je naveo da je za uspjeh u organizaciji naučnoistraživačkog rada dobijen još jedan certifikat koji je dodijelila Evropska komisija.



"Tokom prošle i ove godine izvršena je modernizacija nastavnih planova i programa na prvom i drugom ciklusu, što je okončano relincenciranjem postojećih i novih studijskih programa kod Ministarstva prosvjete i kulture RS", dodao je Grujić.



On je istakao da su započete aktivnosti na akreditaciji studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa, čiji se završetak očekuje tokom 2018. godine.



Do sada su na 15 fakulteta i dvije akademije ovog univerziteta diplomirala 10.772 studenta, magistarske radove je odbranilo 815 studenata i 319 studenata je doktoriralo.



Na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu za proteklih 25 godina studirali su studenti iz svih bivših republika SFR Jugoslavije, a najviše iz BiH te Srbije i Crne Gore.



U školskoj 2016/2017. godini na ovom univerzitetu studira oko 15.000 studenata, koji su upisani na 47 studijskih programa prvog, 47 programa drugog i šest studijskih programa trećeg ciklusa, te ukupno 196 studenata koji su prijavili doktorske disertacije prema Zakonu o univerzitetu.



Grujić je istakao da je izuzetna čast da pozdravi nove doktore nauka koji su doktorske disertacije odbranili na ovom univerzitetu, te im čestitao na postignutim rezultatima, a uručene su im i diplome.



"Vaš put ka ovim izuzetnom dostignuću u karijeri nije bio lagan, a Univerzitet je dobio 25 novih naučno-istraživačkih radnika i budućih profesora", istakao je on.



Svečanosti su prisustvovali pomoćnik ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Radmila Pejić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković, načelnici opština u sastavu grada, predstavnici javnog i kulturnog života, prorektori, dekani i studenti, kao i ostali zaposleni na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i drugi gosti.