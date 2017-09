Na ulicama Sarajeva skoro duplo manje napuštenih pasa nego prošle godine

Foto: Arhiv/Klix.ba

Prema istraživanju i brojanju pasa koje je Predstavništvo Fondacije Dogs Trust u BiH provelo u junu 2017. godine, na ulicama grada Sarajeva nalazi se oko 5.000 napuštenih pasa, što je skoro upola manje nego prošle godine kada je izbrojano oko 9.000 napuštenih pasa.

