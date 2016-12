Na inicijativu DF-a državni parlamentarci raspravljali o koncertu Dine Merlina

Demokratska fronta tražila je na sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH da im se dostave informacije o tome koliki je komercijalni trošak organizacije dočeka Nove godine ispred institucija BiH gdje će nastupati Dino Merlin.

Foto: Arhiv/Klix.ba

Zastupnik DF-a Damir Bećirović, koji je bio predlagač inicijative, rekao je da DF traži informaciju o finansijskom trošku po budžet BiH. Dodao je da ima informaciju o tome da se događaj trebao održati ispred BBI-a i da su institucije BiH tek 17. novembra zamoljene da ustupe prostor.



Zastupnik SBB-a Damir Arnaut kazao je da se ne radi o prostoru Parlamentarne skupštine BiH, već o trgu, pri tome podsjećajući da je DF zloupotrijebio zgradu Parlamentarne skupštine BiH kada je u njoj organizovao Političku akademiju DF-a.



On je istakao da je to odobrila smijenjena sekretara Zajedničke službe oba doma Parlamentarne skupštine BiH Aida Koristović iz reda DF-a te da je upitno koliko je to koštalo građane BiH.



Kolegij Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog da se u toku dana svim parlamentarcima dostavi informacija o troškovima, ali su zastupnici iz FBiH odbili da Bećirovićev prijedlog bude jedna od tačaka dnevnog reda.