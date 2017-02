Na četvrtoj protestnoj šetnji koja je organizirana povodom smrti stradalog Dženana Memića, njegov otac Muriz je kazao kako i dalje traži ostavku glavne tužiteljice Tužilaštva Kantona Sarajevo Dalide Burzić koja, prema njegovim riječima, laže i želi sakriti činjenice od javnosti.

Memić je kazao da je jutros poslao zahtjev za njenu ostavku isključivo zbog nerada Tužilaštva KS i skrivanja dokaza."Dalida treba dati ostavku iz moralnih razloga, a ona dobro zna zašto. Petnaestog marta prošle godine mi je pričala o ubistvu mog sina i ja je evo sada molim da me demantira, ako sam u krivu. Dalida je htjela oduzeti cijeli predmet, a sada mora opravdati svoje postupke i mislim da ne želi da neke stvari idu u javnost. Od početka ukazujem na to da je riječ o ubistvu, a samo Tužilaštvo KS zna ko je ovo uradio", kazao je otac stradalog Dženana.Advokat porodice Memić Ifet Feraget izjavio je kako je najvažnije pravo ono na život, te kada se ugasi mladi život, obaveza države je da istragu provede do kraja i učini sve što je u njenoj moći."Najbitnije je istragu provesti do kraja. Nećemo dozvoliti da se ovaj slučaj poveže s nekim drugim slučajem jer on nema veze s politikom. Potrebno je pokrenuti stvarnu istragu i smatramo da ljudi koji su osuđeni nisu stvarni počinitelji krivičnog djela", kazao je advokat Feraget. Nekoliko hiljada ljudi nalazi se u Velikoj aleji na Ilidži, gdje je na današnji dan prošle godine smrtno stradao Dženan Memić. Kolona će odatle mirnom šetnjom krenuti prema Hrasničkoj cesti kroz hotelski kompleks do velikog parkinga RVI.Porodica Dženana Memića danas je na mirnim protestima novinarima podijelila snimak nadzornih kamera u noći 8. februara 2016. godine kada je on smrtno stradao.Muriz Memić tvrdi da je riječ o snimku s nadzornih kamera iz Velike aleje na kojem je, prema njegovim riječima, vidljivo da sporni kombi Ljube i Bekrije Seferovića nije oštećen.Istakao je kako mu je videosnimak s Kuvajtske ambasade neko ostavio u kući i da ga je on poslao u Kanadu na vještačenje.