Ratni vojni invalid Mujo Čaušević iz mjesta Brložak kod Kladnja već drugi dan štrajkuje glađu ispred Osnovne škole Stupari nedaleko od Živinica. Kako tvrdi, na ovaj korak se odlučio zbog toga što je njegova supruga Mulija, kao osoba koja nije članica nijedne političke partije, ostala bez zaposlenja u spomenutoj osnovnoj školi.

Ratni vojni invalid Mujo Čaušević iz mjesta Brložak kod Kladnja već drugi dan štrajkuje glađu ispred Osnovne škole Stupari nedaleko od Živinica. Kako tvrdi, na ovaj korak se odlučio zbog toga što je njegova supruga Mulija, kao osoba koja nije članica nijedne političke partije, ostala bez zaposlenja u spomenutoj osnovnoj školi.

Mujo Čaušević ispred škole u Stuparima

"Supruga je prošle godine na mjestu higijeničarke sa srednjom stručnom spremom bila zaposlena na pola norme na određeno vrijeme u Osnovnoj školi Stupari. S početkom nove školske godine resorni ministar je dao upute da do završetka konkursa budu angažovane osobe koje su bile prošle godine u radnom odnosu, ili prvorangirane sa liste. S obzirom da liste nisu bile gotove, logično je da moja supruga bude ponovo angažovana, međutim to se nije desilo", kazao je Čaušević za Klix.ba.Ovaj 60-postotni ratni vojni invalid nastavlja da je radni angažman dobila sasvim druga osoba po stranačkoj liniji.Inače, ovo je drugi put da Čaušević stupa u štrajk glađu. Na to se prvi put odlučio krajem prošlog mjeseca, te je tada, tvrdi on, dobio obećanje od direktorice Osnovne škole Stupari da će njegova supruga ipak biti vraćena na radno mjesto."Direktorica me prvi put nazvala i rekla mi je da će moja supruga biti vraćena ponovo na posao. Povukao sam se iz štrajka glađu vjerujući da će obećanje biti ispunjeno. S obzirom da do toga nije došlo, jučer sam ponovo odlučio da stupim u štrajk glađu i u njemu ostajem dok se ne ispravi ova nepravda", kaže on.Inače, u porodici Čaušević jedino je bila zaposlena supruga, a Mujo kao ratni vojni invalid ima određenu novčanu naknadu koja je nedostatna za preživljavanje."Pored invalidnosti sam također i težak srčani bolesnik,a lijekove za srce plaćam 69 maraka mjesečno od invalidnine", istakao je Čaušević.Čauševiću se u štrajku glađu pridružila i samohrana majka četvero djece i supruga preminulog demobilisanog borca Medina Češkić koja također nije primljena u radni odnos na poziciju higijeničarke u Osnovnoj školi Stupari.